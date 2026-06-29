Opara iz Beča: "Kaštelanski mudraci kažu da nam ne treba ovakav vlak"

Bivši splitski gradonačelnik, a danas saborski zastupnik HDZ-a Andro Krstulović Opara, oglasio se iz Beča gdje sudjeluje na Skupštini Europske pučke stranke, pritom se osvrnuvši i na prometnu povezanost zračne luke s gradskim središtem. Krstulović Opara je objavio kako je od Zračne luke Schwechat do centra Beča stigao vlakom za samo 16 minuta, uz polaske svakih 30 minuta, pa je pritom povukao paralelu sa Splitom i raspravama o potrebi boljeg željezničkog povezivanja.

"16 minuta ugodnog vlaka"

"Vlakom do centra Beča od Zračne luke Schwechat. 16 minuta ugodnog vlaka koji vozi svakih 30 minuta. To je takav vlak koji nama u Splitu ne treba, kažu kaštelanski mudraci", napisao je Krstulović Opara. Svoju objavu začinio je i glazbenom usporedbom, navodeći kako je trajanje vožnje bilo dovoljno za slušanje prvog stavka Mozartova klavirskog koncerta broj 21 u C-duru, dok je drugi, poznati Andante, planirao poslušati tijekom kratke šetnje do hotela.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

U Beču na Skupštini EPP-a

Krstulović Opara je pojasnio da će se u Beču pripremiti za današnju i sutrašnju Skupštinu Europske pučke stranke. Nakon toga vraća se u Hrvatski sabor, gdje ga, kako je najavio, očekuju rasprave o zakonskim prijedlozima vezanim uz turizam. Prema njegovim riječima, riječ je o prijedlozima kojima bi se trebao unaprijediti hrvatski turizam, ali i građanima olakšati svakodnevni suživot s turističkom aktivnošću.

Osvrnuo se i na Dubrovnik Forum

U objavi se osvrnuo i na Dubrovnik forum, na kojem je sudjelovao proteklih dana. Ocijenio ga je izvrsnom i korisnom konferencijom koja je, kako je napisao, još jednom dokazala relevantnost hrvatske vanjske i suverenističke politike. Posebno je istaknuo Dubrovnik kao grad koji, prema njegovim riječima, uspijeva "ukrotiti turistifikaciju" te ljudima, prirodi i baštini omogućiti suživot s turizmom.

"Idemo dalje", poručio je Krstulović Opara.