Opaka podbadanja na sve strane: Jozipović 'pohvalio' načelnika Sućurja (koji ima optužnicu iz te tematike) da 'sve zna o koncesijama', Ivošević upozorio pročelnicu da bi i ona moga dobiti jednu...

Jubilarna deseta sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije održava se danas, a unatoč 36 točaka dnevnog reda (ima ih nekoliko i sa slovnim oznakama, do ‘L’ pa i do ‘Ž’) većina se čini tehničke naravi. Osim točke Plana gospodarenja otpadom u županiji za razdoblje između 2024. i 2029. godine.

Tekstualni prijenos sjednice pratite na Dalmaciji Danas

16:35 - Nakon pauze nastavila se Županijska sjednica, ali ne baš onako brzo kako bi se očekivalo. Mislim OK, prolaze sve točke, prihvaćaju se (većinom vijećnika na vlasti), ali uz zanimljive opaske oporbe.

Tako je usvojen i Akcijski plan energetske učinkovitosti – koji je zbog perioda u pitanju (od 2025. do 2027. godine) izazvao SDP-ovog vijećnika i saborskog zastupnika Arsena Bauka da današnju sjednicu i ovakav kalendar (jer je naime i plan gospodarenja otpadom usvojen danas za period od 2024. do 2029. godine) koji se kosi s julijanskim i gregorijanskim, nazove ‘Sanader-Bobanov kalendar’

Dosta je rasprave izazvao i prijedlog o prodaji stana u Supetru u vlasništvu Doma zdravlja kojeg posljednjih godina koristi diplomirana inženjerka biokemije i koja bi, u slučaju da se stan proda nekom trećem po cijeni od nešto više od 2,5 tisuća eura za kvadrat, mogla otići i tako ostaviti Brač bez svoje struke, naglasio je ravnatelj Doma zdravlja Marko Rađa. Prošla je s 26 glasova ‘ZA’, šest ‘PROTIV’ i tri suzdržana.

Objedinjena je rasprava za nekoliko idućih točaka, o koncesijama. A rasprava je bila žestoka. Prvo je Ivošević konstatirao pročelnici po ovlaštenju kako treba biti oprezna, jer ako je pročelnica po ovlaštenju dulje od šest mjeseci, mogla bi ‘zaraditi’ optužnicu ako se koristi službenim šiframa i podacima… Jasno je, referirao se na vlastitu situaciju i optužnicu koja je podignuta protiv njega. Onda je na sličnom valu Matejas Jozipović otrovno sugerirao vijećniku Ivanu Slaviću (HDZ) kako on sve zna o koncesijama, aludirajući naravno da je protiv Slavića, inače načelnika Općine Sućuraj, nedavno potvrđena USKOK-ova optužnica zbog sumnje u zlouporabu položaja i ovlasti, a vezano za nezakonitu dodjelu koncesije…

A Ivošević se, još uvijek smo na koncesijama, obrušio na koncesionara Matejuške jer u lučici koja bi trebala biti samo za ribare i privatne osobe, danima i tjednima se obavlja poduzetnička, poslovna djelatnost – Ivošević je prezentirao i fotografije brzih plovila u lučici na kojima su oglašene usluge prijevoza i/izleta, uz dodatak vijećnika Ivoševića kako je koncesija istekla, a ŠRD Lubin nije popravio devastacije obale, odnosnu mula u samoj lučici što im je bila dužnost…

Tako se, sve uz dobru atmosferu i atraktivna podbadanja na sve strane, nastavilo usvajanje točaka dnevnog reda do 14. točke, Izvješća o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite očuvanja zaštićena područja za 2025. Javnu ustanovu More i Krš….

13:00 - Pročelnica Vuković se osvrnula na primjedbe i prijedloge vijećnika – a pored sarkastičnih opservacija Ivoševića i Jozipovića, bilo je i ponešto konkretnih sugestija SDP-ovih Arsena Bauka, Mate Martinića te Ružice Jakšić, ali i Centrove Gorane Rosandić – kao i dožupan Ante Šošić koji je pokušao pojasniti gdje su izgubljene godine (ponovljene studije okoliša recimo) kod Centra u Lećevici, a usput je pokušao prebaciti balun na jedinice lokalne samouprave jer one ne odvajaju dovoljan postotak otpada…

Uglavnom, glasovanje je prošlo kako se i očekivalo, usvojen je Plan gospodarenja otpadom za SDŽ od 2024. do 2029. godine s većinom ‘ZA’, a opozicija je digla ruke kao ‘SUZDRŽANI’.

Pauza za ručkić!

RANIJE OBJAVLJENO:

12:15 - I eto nas, nekoliko tehničkih točaka, malo čarki oko Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave, i stigli smo do Plana gospodarenje otpadom SDŽ do 2029. godine, 8. točke Dnevnog reda, dokumentu na 651 stranica…

Uvodnu riječ imala je Marija Vuković, pročelnica Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove i infrastrukturu.

-Ovo je ključni razvojni dokument. Izrada je uključivala stratešku procjenu utjecaja na okoliš, to je sastavni dio planiranih rješenja, pogotovo jer se većina postojećih odlagališta približava kraju svojih kapaciteta. Zakon je jasno podijelio odgovornost – županija je zadužena za uspostavu Centra u Lećevici, a na lokalnim samoupravama je organizacija odvojenog prikupljanja otpada. - kazala je između ostalog pročelnica Vuković.

Također je prevenirala, zapravo pokušala unaprijed odgovoriti na pitanje odnosno kritike kako Centar u Lećevici još nije otvoren.

-Uz pitanje zašto Centar u Lećevici još nije otvoren može se postaviti pitanje zašto nije provedeno odvajanje otpadom na području jedinica lokalne samouprave? Centar nije zamjena za odvojeno prikupljanje otpada, naprotiv, može uspješno funkcionirati jedino ako jedinice lokalne samouprave odvojeno prikupljaju otpad uz uspostavu komunalne infrastrukture. Istovremeno u županiji imamo razvoj turizma s novim hotelima, kampovima, lukama,…, sve to je samo dodatno opterećenje sustava. - naglasila je Marija Vuković.

"Danas je Plan gotovo bespotreban, jer i ptice na grani znaju što nam treba"

Očekivano, u ime kluba vijećnika Centra oštar je bio, možda čak i pomalo rezigniran, Bojan Ivošević.

-Žao mi nas je. Događa nam se da ovaj Plan upravljanja za period od 2024 do 2029 godine mi usvajamo danas – sredinom 2026. godine. Ali to čak nije posebno sporno. Danas je Plan gotovo bespotreban, jer i ptice na grani znaju što nam treba. Umjesto da kritiziram pojedine točke, svoje izlaganje ću koncipirati tako da kažem što bih napravio da sam ja župan. Moj program gospodarenja otpadom (jer Centar u Lećevici je zastarjela tehnologija), rekao bih da sam župan, nama su potrebne energane. Nama su ruralni krajevi daleko od onih potrebnih 50 posto razdvajanja. I onda ćemo plaćati da se vozi u druge krajeve Hrvatske i tamo otpad rješava u energanama.

U 2023. se najavljivala kompostana u Kaštelima. Ni spomena o tome više, pa to nije za zatvor jer nije kazneno djelo, ali je laganje. Zamislite da sad gradonačelnik Ivanović stavi točku u Prostornom planu gdje treba biti ta kompostana...

Da sam župan, sjeo bih sa stručnim službama i s oporbom, rekao ‘ne pokrenete li ove projekte, ništa od županije, nikakvo financiranje niti jedne mjere, nema popravljanja niti jedne ceste’. I u tome je problem – što je na čelu Županije političar kojem je važnija fotelja nego se sukobiti za važnu stvar. To bih ja radio da sam župan, a naš župan posjećuje projekte koje radi privatnik.

Zato, danas je o ovom Planu bespredmetno raspravljati, makar je stručno napravljen. Mi danas možemo kritizirati što imamo, ali kad se Plan usvoji, apsolutno ništa se neće promijeniti. I kad općina Podstrana sutra više ne bude mogla slati svoj otpad na Karepovac, a država bude sufinancirala do milijun eura troškova odvoza otpada kako bi kupila socijalni mir i financirala ne podizanje računa građanima, to je priznanje poraza! To je trošenje javnih novaca za nečiji nerad i nemar. Hvalite se uvijek koliko imate načelnika i gradonačelnika, po ovom pitanju poduzmite nešto… A u tekstu Plana čak stoji kako su Kaštela zainteresirana za kompostanu. Zainteresirana?! Nakon što su 2023. godine najavljivali izgradnju kompostane… - gotovo u jednom dahu sasuo je kritike Ivošević.

-Najvažnija tema, a dosadila više. Šest godina već raspravljamo o tome. Hoće li Hajduk biti prvak Hrvatske ili će se otvoriti Lećevica. Evo, oklada ovdje, postavljam pitanje javnosti, šta će prije doći? Suspaljivanje, to je termin koji se spominje za Lećevicu, a vidimo iz Istre da to ne funkcionira. Možda ćemo suspaljivati u Bikarcu… Općina Baška Voda za 2025. godine platila je Karepovcu 335 tisuća eura za odlaganje otpada, a Makarska odvozi negdje u Varaždin. Gdje će odlagati Bulj, odnosno Sinj? Imamo puste agencije, možda da osnujemo neku koja će se baviti plasmanom, nekad su se zvale ‘spirine’, plasmanom biootpada, a onda bi se mogli početi baviti uzgojem svinja, svinjogojstvom… - u sarkastičnom tonu, kako je primijetio Ivošević (koji je nota bene kasnije spomenuo kako su, dok je bio dogradonačelnik Splita, uveli besplatno preuzimanje biootpada od ugostitelja, kako bi se oni navikli na odvajanje ostataka hrane te kako bi smanjili količinu biootpada koja završava na Karepovcu, no da je ta praksa ukinuta promjenom vlasti), imao je izlaganje o otpadu Matejas Jozipović iz Nezavisne liste mladih.

11:15 - Bojan Ivošević iznio je slučaj djeteta iz Općine Marina, gdje autobus prolazi pored njegove kuće, ali ne staje djetetu niti ga vozi do škole?! S tim slučajem je upoznata i pravobraniteljica za djecu.

Više pročitajte na linku...

10:50 - Krenulo je očekivano, atraktivno i presingom po cijelom terenu. Zaslužan za živahan početak sjednice je Matejas Jozipović, nekada igrač Hajduka, a danas jezičavi županijski vijećnik s makarske Rivijere.

- Moram ukratko jer imam ograničenje od dvije minute, makar je ovo pitanje koje postavljam odavno. Vlast je poklonila 300 tisuća metara kvadratnih zemljišta, do toga 250 tisuća kvadratnih građevnog, u Baškom polju, ekipi koja je sagradila novi, ogromni hotel u Postirama. Odmah ispod rotora u Baškom polju, kad se spuštate iz tunela Sveti Ilija.

Na tom području je 276 kućica, niknuo mega kamp, a odluka Općinskog vijeća Baške vode kojom je cesta koja ide preko tog zemljišta, od rotora na D8 do plaže, i s kojom su do mora dolazili naši Imoćani i svi ostali, tu cestu smo proglasili nerazvrstanom, a upravni sud je tu odluku stavio van snage! Zašto? Da bi olakšali investitorima, da mogu staviti rampu, da naši ljudi ne mogu prolaziti do mora! - prilično se uzrujao vijećnik Jozipović, koji kaže kako ga iz svih institucija, Državnog inspektorata ili ministarstava, uredno ignorirali na sva njegova pitanja o tom slučaju.

-Tko je izdao kategorizaciju za ovo? Naš upravni odjel za turizam? Ako smo izdali, onda molim pisani odgovor… Jer Darija Šimića privode zbog sedam kućica u Tisnom, a ovdje imamo skoro tri stotine kamp kućica izvan građevinskog zemljišta, i to po orto-foto snimkama ništa nije postojalo prije 2011. godine! - nastavio je Jozipović.

Pročelnica po ovlaštenju Ana Glaurdić Mekinić se odmah ogradila od cijelog slučaja.

-Kampovi te veličine su u nadležnosti Ministarstva, mali kampovi-domaćinstva su u našoj nadležnosti… Zvala sam i ja u Zagreb, rekla sam da se raspitujete, rekli su mi samo da je 2025. godine izdano rješenje za kamp… - iskreno je odgovorila pročelnica, što je imalo blagotvorni učinak kante benzina na požarištu.

-Molim?!?! Ovo je nevjerojatno, znači da su tad izdali za nešto što nije postojalo u prostoru, to je nelegalno! Znači, za ovu nelegalnost je direktno odgovoran ministar! A privodi se Darijo Šimić za sedam kontejnera, a ovdje govorimo o 276 kućica, parkingu koji se vidi satelitskom snimkom… Nema znači druge nego su savjetovati svim građanima Hrvatske, mećite po vinogradima, maslinicima, stavljajte kontejnere i iznajmljujte, pa ćemo vidjeti hoće li država reagirati. Ovo, baš ovo je problem Dalmacije i Hrvatske, ne samo Baške vode, pronevjera preko deset milijardi kuna koje su nekom poklonjene… - Jozipović je nastavio ‘bombardirati’ o slučaju o kojem govori praktički od početka ovog saziva županijske skupštine, a i ranije.

09:20 - Osim što je zbrinjavanje otpadom općenito goruća tema, sasvim sigurno će kašnjenje s izgradnjom Centra u Lećevici, projekta pokrenutog prije točno 20 godina, izazvati žestoku raspravu. U tom kontekstu se pojavio i Miro Bulj, koji već dulje vremena nije županijski vijećnik (Mosta), pa je ispred vijećnice zapitao župana Blaženka Bobana (ali i Tomislava Šutu koji je nekoliko godina bio šef projekta Lećevice) – gdje je uporabna dozvola za RCČO Lećevica?

Aktivno sudjelovanje u toj točki najavili su i iz Centra, sa studijskog putovanja u Kinu vratio se Bojan Ivošević, reklo bi se udarna igla ove stranke… Pa se očekuje njegova uobičajena količina rasprave, makar ima i drugih zainteresiranih pa bi moglo biti zabavno, ako već i neće biti proračuna ili sličnih važnih točaka dnevnog reda. Uglavnom, krenula je rasprava aktualnim satom s 39 prisutnih vijećnika od 47, dakle kvorum je tu.