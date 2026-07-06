Opa, stigle sjajne vijesti za navijače Hajduka uoči Žiline

Navijači Hajduka dobili su odlične vijesti uoči europskog gostovanja u Slovačkoj. Nakon što je započela prodaja ulaznica za prvu utakmicu protiv Žiline na Poljudu, splitski klub objavio je i detalje prodaje za uzvratni dvoboj, a posebno će razveseliti podatak da je za hajdukovce osiguran velik gostujući kontingent.

Uzvratna utakmica Žilina - Hajduk igra se u četvrtak, 16. srpnja u 20:30 sati, na Stadionu pod Dubnom u Žilini. Prema objavi Hajduka, za navijače Bijelih bit će dostupno 1460 mjesta, a cijena ulaznice iznosi 12 eura.

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Gotovo tri puta više od očekivanog minimuma

Riječ je o kontingentu koji je znatno veći od minimalnog broja koji domaćini u europskim utakmicama moraju osigurati za gostujuće navijače. U praksi se najčešće računa na oko pet posto kapaciteta stadiona, što bi na stadionu u Žilini značilo približno petstotinjak mjesta. Ovoga puta slovački klub odlučio je staviti na raspolaganje puno veći broj ulaznica, pa se očekuje da će Hajduk u Slovačkoj imati glasnu i brojnu podršku s tribina.

Za Torcidu i sve navijače koji planiraju put prema Slovačkoj to je važna informacija, osobito zato što europska gostovanja Hajduka gotovo uvijek izazivaju velik interes. Dalmatinski portal također navodi da je prodaja ulaznica za gostujući sektor otvorena, uz istu cijenu od 12 eura i termin utakmice 16. srpnja u 20:30.

Prije Slovačke - Poljud

Prva utakmica igra se na Poljudu, u četvrtak 9. srpnja, gdje Hajduk otvara natjecateljsku sezonu 2026./2027. protiv slovačkog predstavnika. Hajdukova službena stranica za prodaju ulaznica navodi dvoboj Hajduk - MŠK Žilina na Poljudu 9. srpnja, dok su domaće ulaznice dostupne članovima kluba.

Prema ranije objavljenim informacijama, cijene ulaznica za prvu utakmicu na Poljudu kreću se od 30 eura za sjevernu tribinu do 80 eura za Zapad Premium, a pravo prvokupa imaju aktivni članovi Hajduka.

Poznat je i nastavak europskog puta

Hajduk i Žilina sastaju se u prvom pretkolu Europske lige. Ako Bijeli prođu slovačkog protivnika, u drugom pretkolu čeka ih Pafos s Cipra. U slučaju ispadanja od Žiline, Hajduk europski put nastavlja u kvalifikacijama Konferencijske lige, gdje bi ga čekala poljska Katowice.

Potencijalne utakmice drugog pretkola Europske lige igrale bi se 23. i 30. srpnja, a Hajduk bi u slučaju prolaska Žiline prvu utakmicu protiv Pafosa igrao u Splitu.

Navijački vjetar u leđa

Hajduk u novu europsku sezonu ulazi s velikim očekivanjima, ali i s protivnikom koji se ne smije podcijeniti. Ipak, vijest o 1460 ulaznica za gostujuće navijače sigurno će dodatno podići atmosferu među navijačima, jer Bijeli u Žilini neće biti sami.

Ako interes bude očekivano velik, slovački gostujući sektor mogao bi biti ispunjen do posljednjeg mjesta, a Hajduk bi u važnom uzvratu mogao imati podršku kakva često zna biti dodatni faktor u europskim utakmicama.