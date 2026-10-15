ONO ŠTO VEĆINA RADI BESPLATNO NJIH MOŽE STAJATI 250 EURA Slijepe osobe u Splitu otkrivaju svakodnevne prepreke

Parkirani automobil na pločniku, nedostatak taktilnih traka ili semafor bez zvučnog signala slijepoj osobi mogu znatno otežati samostalno i sigurno kretanje. Upravo na takve svakodnevne prepreke, ali i na mogućnosti njihova uklanjanja, povodom Međunarodnog dana bijelog štapa upozoravaju iz Županijske udruge slijepih Split.

Udruga će taj dan obilježiti danas, 15. listopada, od 11 do 13 sati na splitskoj Rivi na dnu Marmontove ulice. Građane pozivaju da upoznaju njihova pomagala, isprobaju simulacijske naočale i razgovaraju s članovima. No poruke koje žele prenijeti važne su tijekom cijele godine.

"Slijepim osobama nisu potrebni sažaljenje ni pretjerano isticanje njihove različitosti, nego razumijevanje, pristupačno okruženje i jednake mogućnosti za obrazovanje, zapošljavanje, kretanje i sudjelovanje u društvenom životu", poručuje Ivana Mitar, dopredsjednica Županijske udruge slijepih Split.

Većina članova vid je izgubila u odrasloj dobi

Udruga trenutačno okuplja oko 220 članova iz cijele Splitsko-dalmatinske županije. Zastupljene su sve dobne skupine premda većinu čine starije osobe. Broj slijepih osoba u županiji, napominje Mitar, veći je od broja članova jer se ne odlučuju svi učlaniti.

Većina onih koji im se obraćaju vid je izgubila u odrasloj dobi, najčešće postupno, zbog progresivnih bolesti. Rjeđe je riječ o naglom gubitku vida, a najmanje je članova slijepih od rođenja.

Osobe koje su nedavno izgubile vid najprije traže informacije o pravima i pomagalima koja im mogu olakšati svakodnevicu. Podrška koju dobivaju u Udruzi obuhvaća i usvajanje vještina potrebnih za samostalan život.

"Članovima je na raspolaganju i podrška rehabilitatora koji im pomaže u svladavanju korištenja pomagala te usvajanju svakodnevnih vještina potrebnih za samostalno funkcioniranje poput pripreme kave i jela u našoj kuhinji", objašnjava Mitar.

Zvučni semafori olakšavaju kretanje, ali nekima smetaju

Nedovoljna pristupačnost javnih površina jedan je od najvećih problema koje izdvajaju. Nedostaju taktilne trake vodilje, pojedine ulice nemaju odgovarajuće pločnike, a postojeći su često zakrčeni vozilima i drugim preprekama.

Kao pozitivan primjer Mitar ističe zvučnu signalizaciju semafora u Splitu koja je prema ocjeni Udruge na visokoj razini i posljednjih godina olakšava prelaženje prometnica. Međutim, upozorava i na zahtjeve za njezinim isključivanjem.

"Problem nastaje kada se stanari zgrada u blizini semafora žale na zvučnu signalizaciju zbog buke te nastoje ishoditi njezino isključivanje. Takvi zahtjevi mogu ozbiljno ugroziti sigurnost slijepih osoba jer im zvučna signalizacija pruža ključne informacije potrebne za siguran prelazak ceste", ističe.

Prioritetima smatra sustavno postavljanje taktilnih traka, uklanjanje prepreka s pločnika, prilagodbu javnih površina i ustanova te očuvanje i unapređenje zvučne signalizacije.

"Pristupačnost nije povlastica nego preduvjet ravnopravnog i sigurnog sudjelovanja u svakodnevnom životu", poručuje Mitar.

U tablici su popisana sva raskrižja sa zvučnim semaforima na području grada Splita te koja firma se bavi održavanjem pojedinog raskrižja. Ako primijetite bilo kakve nepravilnosti u radu zvučnih semafora molimo da direktno kontaktirate firmu koja je zadužena za održavanje zvučnih semafora za to raskrižje.

Prepoznavanje boja može stajati 250 eura

Samostalnost otežavaju i visoke cijene pomagala. Uz bijeli štap, govorni sat i reproduktor zvučnih knjiga, postoje govorne kuhinjske vage, tlakomjeri, toplomjeri i uređaji za prepoznavanje boja. Mnoga od tih pomagala članovi teško mogu priuštiti.

Prema podacima koje navodi Udruga čitač boja Colorino stoji oko 250 eura, a govorna osobna vaga oko 200 eura.

"Ono što je osobama koje vide jednostavno i besplatno poput prepoznavanja boja slijepim osobama može predstavljati dodatni trošak", upozorava Mitar.

Kako objašnjava, dio pomagala dostupan je preko zdravstvenog sustava, dok se ostala kupuju vlastitim sredstvima. Udruga zato prikuplja donacije kako bi članovima koji ih ne mogu priuštiti osigurala potrebnu opremu.

Troškovi su značajni i u obrazovanju. Iako su dostupni prilagođeni udžbenici na brajici ili uvećanom tisku, roditelji, prema riječima dopredsjednice, sami kupuju dio dodatnog pribora. Geometrijski pribor za slijepe učenike stoji oko 150 eura dok vrijednost povećala namijenjenih obrazovanju može premašiti 2.000 eura.

Dodatni problem može nastati kada se povećalo pokvari prije isteka predviđenog razdoblja za ostvarivanje prava na novo pomagalo.

"Važno je naglasiti da prilagođeni udžbenici i pomagala nisu dodatna pogodnost, nego nužan preduvjet za ravnopravno sudjelovanje u obrazovanju", ističe Mitar.

Od pratnje liječniku do vježbi u bazenu

Među najvažnijim uslugama Udruge jest besplatna videća pratnja. Korisnicima omogućuje odlazak liječniku, u trgovinu ili institucije, pomoć pri čitanju i organiziranju dokumentacije te sudjelovanje u društvenim aktivnostima.

Organiziraju i kuglanje, govorni pikado, kreativne radionice, grupna psihološka savjetovanja, izlete, filmske večeri i druge sadržaje. Zaposleni kinezioterapeut provodi prilagođene vježbe, a nedavno su uvedene i vježbe u bazenu za manju skupinu članova.

U sklopu projekta "Zaželi pomoć u kući" pruža 15 gerontodomaćica za ukupno 90 korisnika, osoba s invaliditetom ili starijih od 65 godina. Udruga provodi i projekte prilagodbe udžbenika za slijepe i slabovidne učenike.

Sve te aktivnosti odvijaju se u prostoru od samo 89 četvornih metara, u stanu u vlasništvu Udruge.

"Takav prostor ograničava mogućnost istodobnog provođenja različitih programa, prihvata većeg broja korisnika i daljnjeg razvoja naših usluga. Za kvalitetniji rad i širenje aktivnosti nužni su nam primjereniji prostorni uvjeti i stabilniji izvori financiranja", kaže Mitar.

Rad financiraju projektima i donacijama, zbog čega je svaka godina izazov u osiguravanju kontinuiteta usluga.

Četiri slijepe osobe zaposlene u Udruzi

Velik problem ostaje i zapošljavanje. Mitar navodi da je, prema informacijama kojima Udruga raspolaže, zaposleno samo oko pet posto slijepih osoba. Pritom napominje da problem nadilazi lokalne okvire.

Slijepe osobe najčešće rade u udrugama i javnom sektoru, dok je zapošljavanje kod privatnih poslodavaca, prema njihovu iskustvu, rijetko. Sama Udruga trenutačno zapošljava četiri slijepe osobe.

"Sljepoća sama po sebi ne znači da osoba ne može kvalitetno obavljati posao. Uz odgovarajuće uvjete, pristupačne alate i prilagodbu radnog okruženja, slijepe osobe mogu uspješno sudjelovati na tržištu rada", naglašava Mitar.

Pomoć ponudite, nemojte je nametati

Osim uklanjanja fizičkih prepreka važna je i edukacija građana. Udruga godišnje provede najmanje 40 edukacija u odgojno-obrazovnim ustanovama.

Za primjeren pristup slijepoj osobi često je dovoljno jednostavno pitanje: "Kako vam mogu pomoći?"

Važno je obraćati se izravno osobi, a ne njezinoj pratnji te poštovati njezine odluke.

Nema potrebe ni izbjegavati izraze poput "vidimo se" ili se zbog njih ispričavati, objašnjava Mitar. Oni su dio svakodnevnog govora kojim se služe i slijepe osobe.

"Najvažnija je poruka da slijepoj osobi treba ponuditi pomoć, a ne nametati je. Ako joj je pomoć potrebna, objasnit će što joj odgovara i na koji joj način možemo najbolje pomoći", kaže.

Građani će o tome više moći saznati na Rivi gdje ih očekuju informativno-edukativni štand, pomagala, edukativni letci, simulacijske naočale i simulator sljepoće, ali i prilika za razgovor s članovima Udruge.

"Naša poruka građanima i nadležnima jest da sljepoća ne smije biti prepreka ravnopravnom, samostalnom i dostojanstvenom životu", zaključuje Mitar.

Ciljevi koje Udruga želi postići svojim djelovanjem

Kontinuiranim organizacijskim razvojem raditi na razvoju novih partnerstava i suradnje. Stvoriti bolje uvjete za rad Udruge , unapređenje kvalitete života slijepih kroz edukaciju, socijalizaciju, rehabilitaciju, prekvalifikaciju, zapošljavanje, te društveno-kulturni i sportski život.

Uklanjanje svih oblika diskriminacije prema slijepim osobama u svim područjima njihovog života u odnosu na osobe sa drugim oblicima invaliditeta, te na druge građane, Boriti se zajedno sa Hrvatskim savezom slijepih na ostvarenju inkluzivnog dodatka za sve osobe s invaliditetom, Predlagati donošenje zakonskih odredbi koje se odnose na povlastice u unutrašnjem prometu, napose u smjeru pojednostavljenja korištenja povlastica, Zalagati se da o sudbini osoba s invaliditetom odlučuju same osobe s invaliditetom, Unapređenje i podrška obrazovanju slijepih učenika i studenata u okviru redovnog sustava, Surađivati sa Hrvatskim savezom slijepih, Centrom „V.Bek“, Ustanovom DES i Zavodom za zapošljavanje u cilju zapošljavanja nezaposlenih članova, U suradnji sa Savezom slijepih i drugim udrugama nastojati na donošenju Zakona o udrugama osoba s invaliditetom od posebnog državnog interesa u okviru kojeg bi se sustavno uredila obveza institucija financiranja redovnih aktivnosti udruga, Brinuti o objektivnom i istinitom izvješćivanju javnosti o problemima slijepih i njihovom položaju u Hrvatskoj, Nastojati organizirati grupu podrške za novo oslijepljele osobe u suradnji sa HSS-om. Istraživanje, praćenje i testiranje novih proizvoda i usluga u području novih i inovativnih tehnoloških rješenja za slijepe osobe s ciljem povećanja kvalitete njihovih života Stvoriti kapacitete za pokretanje i vođenje društveno poduzetničkih aktivnosti s ciljem osiguravanja dodatnih resursa za ostvarivanje misije i vizije udruge

Područje djelovanja i kontinuirane aktivnosti koje Udruga provodi:

Usmjerenost i aktivan angažman u otkrivanju i pronalaženju slijepih i slabovidnih osoba, te pružanju pomoći njima i njihovim obiteljima

Aktivosti usmjerene na unapređivanje socijalno-zdravstvene zaštite članova

Pružanje pomoći u procesu uključivanja slijepe djece u vrtiće

Pružanje pomoći u procesu uključivanja djece u integrirano školovanje, te vođenje brie o njhovoj opskrbi tiflo-pomagalima

Pružanje pomoći u nabavi udžbenika na brajevom pismu i u zvučnoj tehnici za školsku djecu, te pomoć u nabavi drugih potrebnih pomagala i učila

Organiziranje edukacije članova na računalu za slijepe

Aktivnosti usmjerene na pronalaženje radnih mjesta i zapošljavanje članova

Briga o članovima lošijeg imovinskog stanja

Upućivanje i organizacija odlaska slijepih članica na Ljetno druženje slijepih žena u Premanturi

Posebna usmjerenost kulturnom radu i razvoju članova kroz predavanja, izlete, hodočašća, posjete muzejima i galerijama, obilježavanje državnih i vjerskih blagdana, Dan bijelog štapa i dr.

Participiranje u pretplati članova na zvučnu knjižnicu, te zvučne i brajeve časopise hrvatske knjižnice za slijepe Zagreb

U provedbi svojih aktivnosti Udruga surađuje sa:

Hrvatski savez slijepih Zagreb Hrvatska knjižnica za slijepe Zagreb Udruga za unapređivanje obrazovanja slijepih i slabovidnih osoba Zagreb Centar za odgoj, obrazovanje, rehabilitaciju i prekvalifikaciju 2Vinko Bek2 Zagreb Klinika za očne bolesti KB Split Interesna skupina invalida i osoba s posebnim potrebama Udruga za sport i rekreaciju invalida grada Splita Udruga gluhih i gluho - slijepih osoba Split Hrvatska udruga za školovanje pasa vodiča i mobilitet zagreb Udruga 2Homer2Rijeka

Dosadašnje aktivnosti Udruge financirali su:

Grad Split Splitsko - dalmatinska županija Gradovi i općine na području Splitsko - dalmatinske županije Ostale pravne i fizičke osobe

Sekcije, edukacije, suradnje

Rad sekcija Ponedjeljak 17:00h - Sekcija žena Utorak 17:00h - Šahovska sekcija Srijeda Četvrtak 17:00h - Pikado sekcija Petak 17:00h - Informatička sekcija Informatičko opismenjavanje U digitalnom okruženju u kojem danas živimo uloga računala je da svima omogući pristup znanju, informaciji i kvalitetnom korištenju slobodnog vremena. Organiziramo edukacije za naše članove u području temeljnog i naprednog korištenja računala. Edukacije vrši stručnjak za rad s slijepim osobama. Naša učionica se sastoji od novih laptopa sa svim potrebnim audio softwerima za njihovo olakšano korištenje. Datumi edukacija se pravovremeno objavljuje. Šah sekcija Šahovska je sekcija utemeljena 1958.g. Od osnutka njezini članovi redovito nastupaju na svim državnim i regionalnim natjecanjima. Sekcija je nastupala u više europskih zemalja, a neki njeni članovi nastupali su i za državnu reprezentaciju. U svom dugogodišnjem radu sekcija je osvojila brojna priznanja i pokale. Članovi Sekcije sudjeluju i na Dalmatinskim sportskim igrama slijepih gdje su bili više puta pojedinačni prvaci. Jedan naš član je više puta bio trećeplasirani igrač na pojedinačnim prvenstvima države,a ekipa je dva puta treća na ekipnim državnim prvenstvima. Članovi sekcije se danas redovito sastaju i treniraju ponedjeljkom od 17 sati. Pikado sekcija Pikado sekcija osnovana je 2002.g. Odjel za šport Grada Splita donirao je zvučni pikado namijenjen slijepim osobama 2002.g.,te 2008.g. najnoviji tip zvučnog pikada. Godine 2004.g.i 2005.g. naša ekipa bila je prvak Hrvatske, a jedan naš član bio je drugi na Pojedinačnom prvenstvu Hrvatske.Na prvenstvima Dalmacije naši članovi osvojili su više prvih i drugih mjesta. Članovi sekcije danas se redovito sastaju i treniraju ponedjeljkom od 17 sati. Sekcija žena Sekcija slijepih žena počinje s radom 1980.g.i do danas djeluje kontinuirano. Tijekom 1994.g. njene se aktivnosti naglo šire, pa je dugo bila najbolje organizirana sekcija slijepih žena u Hrvatskoj. Djelovanje Sekcije prvenstveno se temelji na karitativnom radu. Sekcija je organizirala predavanja, obuku brajice, posjete nepokretnim ženama kod kuće i u mirovnim domovima, kraće izlete, obilježavanje Međunarodnog dana žena, te Majčinog dana. Sekcija uz pomoć volonterki organizira radionice / glinamol, gips ,papir, makrame, plastelin, linorez,i dr./ za izradu predmeta i čestitki za djecu za sv.Luciju, posjećuje nepokretne članice u njihovim domovima,organizira predavanja od interesa za žene, uz obilježavanje Dana žena i Majčin dan izrađuju kolače u kuhinji Udruge, igraju zvučni pikado. Uz pomoć volonterki KUD-a „Jedinstvo“ članice su 2009.g. naučile stare splitske plesove i predstavile se na obilježavanju Majčinog dana. Također uz pomoć volonterki 2010.g. osnovana je pjevačka grupa. Članice sudjeluju na susretima slijepih žena u organizaciji Hrvatskog saveza slijepih. I danas nastavljaju s radom i glavnim aktivnostima te pokušavaju integrirati i ostale članove u rad Sekcije. Audio deskripcija utakmice Praćenje utakmice Hajduka na Poljudu je omogućeno putem audio deskripcije, a u okviru projekta kojeg provodimo zajedno već godinu dana s HNK Hajduk. Edukacije brailovo 1824. godine Louis Braille osmislio je sustav taktilnog pisanja i čitanja namijenjen slijepim i slabovidnim osobama koji se i danas naziva po njemu. Omogućivši osobama oštećena vida samostalnost i samodostatnost u mnogim životnim situacijama, Brailleovo pismo zaista se može nazvati revolucionarnim. Naša udruga redovito organizira radionice za učenje Braillevog pisma za sve zainteresirane.