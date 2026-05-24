Onkolozi upozoravaju se da jednu stvar prestane pohranjivati u hladnjaku

Posebno upozoravaju na spremanje ostataka hrane u plastične posude. Prema liječnicima, plastika s vremenom otpušta kemikalije poput BPA, ftalata i stirena, a problem je izraženiji kod starih, izgrebanih ili zagrijavanih posuda.

Dodatni rizik predstavlja zagrijavanje hrane u plastici u mikrovalnoj pećnici jer toplina ubrzava otpuštanje kemikalija i mikroplastike u hranu. Stručnjaci upozoravaju da oznaka “sigurno za mikrovalnu” ne znači i da je plastika potpuno bezopasna.

Problematično je i spremanje još vruće hrane u plastične posude jer toplina dodatno oštećuje materijal. Onkolozi zato preporučuju korištenje staklenih posuda za pohranu hrane, dok je nehrđajući čelik dobra alternativa za hladnu hranu, prenosi N1.

Naglašavaju kako cilj nije stvaranje straha, nego donošenje informiranih odluka koje mogu smanjiti dugoročnu izloženost potencijalno štetnim tvarima.