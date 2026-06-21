Onkolozi upozoravaju: Ovu jutarnju naviku trebalo bi izbjegavati ako želite smanjiti rizik od raka

Iako ne postoji prehrana koja može u potpunosti spriječiti razvoj raka, stručnjaci ističu da svakodnevne prehrambene navike mogu igrati važnu ulogu u smanjenju rizika. Posebno upozoravaju na jednu čestu jutarnju pogrešku – redovito započinjanje dana visoko prerađenom hranom bogatom šećerom.

Riječ je o doručcima poput zaslađenih pahuljica, peciva, kroasana, krafni i sličnih proizvoda koji sadrže velike količine rafiniranih ugljikohidrata i kalorija.

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"Prehrana je jedan od čimbenika rizika za rak na koje možemo najviše utjecati", upozorio je radijacijski onkolog dr. Wesley Talcott za Parade. Njegov kolega dr. Ketan Thanki ističe da takva prehrana pridonosi razvoju pretilosti, a upravo je pretilost povezana s povećanim rizikom od brojnih vrsta raka.

Stručnjaci objašnjavaju da visoko prerađena hrana može izazvati nagle skokove šećera u krvi i inzulina te potaknuti upalne procese u organizmu. "Ne pruža osjećaj sitosti, a istodobno brzo podiže razinu šećera u krvi", kaže dr. Talcott.

Dr. Tracy Crane upozorava da doručak ne bi trebao nalikovati desertu.

"Ako vaš doručak može proći kao desert, onda ne priprema vaše tijelo za ostatak dana, a ni za prevenciju raka", istaknula je.

Liječnici naglašavaju da pojedini obrok neće uzrokovati rak, ali da dugoročni obrasci prehrane mogu povećati ili smanjiti rizik. Zato preporučuju doručke bogate proteinima i vlaknima.

Kao bolje izbore izdvajaju grčki jogurt s voćem, jaja s integralnim kruhom te zobenu kašu s voćem i orašastim plodovima.

"Jedite više proteina i vlakana", savjetuje onkolog dr. Ezekiel J. Emanuel, dok stručnjaci zaključuju da je cilj započeti dan obrokom koji osigurava sitost i stabilniju razinu šećera u krvi.