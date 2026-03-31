Onkologinja kaže da nikada ne konzumira ovih pet namirnica

Onkologinja iz Washingtona, Nicola Andrews, navela je pet namirnica koje ne preporučuje u prehrani - prvenstveno zbog općeg zdravlja i mogućih dugoročnih zdravstvenih rizika.

Alkohol

Andrews ističe da je suzdržavanje od alkohola korisno za zdravlje. Prema podacima Centra za kontrolu i prevenciju bolesti, tijelo razgrađuje alkohol u kemijski spoj acetaldehid, koji može oštetiti DNK i ometati sposobnost tijela da popravi nastala oštećenja, piše Nova.rs.

Prerađeno meso

Izbjegava mesne prerađevine poput narezaka, hrenovki, salama i drugih proizvoda od mesa.

Gazirana pića

Gazirana pića se ne preporučuju zbog visokog udjela šećera, a ni dijetalne verzije nisu bolji izbor jer često sadrže umjetna sladila. Također je dokazano da konzumacija zaslađenih ili umjetno zaslađenih napitaka povećava rizik od srčanih bolesti.

Napitci s kofeinom

Kava ima brojne zdravstvene prednosti. Umjerena konzumacija može smanjiti rizik od dijabetesa, moždanog udara i srčanih bolesti. Međutim, te se koristi gube kada se kava pretvori u desert. Andrews preporučuje nekoliko ključnih promjena ako volite zaslađene verzije: "Volim ledenu ili pjenastu kavu ljeti, ali ona lako može postati kalorična bomba", kaže.

Biljna mlijeka

Unatoč popularnosti biljnih alternativa, ova liječnica bira punomasne mliječne proizvode bogate hranjivim tvarima. "Ne pijem biljna mlijeka jer imaju vrlo malo hranjivih sastojaka", objašnjava. Njezin stav dijele i drugi stručnjaci, koji upozoravaju da biljne alternative nisu uvijek nutritivno ravnopravne proizvodima životinjskog podrijetla. Spojevi prisutni u mliječnim proizvodima poput mlijeka, sira, maslaca i jogurta aktiviraju T-stanice koje pomažu imunološkom sustavu u borbi protiv bakterija i tumora te pružaju zaštitu od bolesti.