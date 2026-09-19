Onkolog upozorava starije od 50: Ovakvu bol u leđima ne biste trebali ignorirati

Bol u leđima vrlo je česta, osobito s godinama, i u velikoj većini slučajeva nije znak ozbiljne bolesti. Ipak, osobe starije od 50 godina trebale bi obratiti pozornost na novu i upornu bol koja se razlikuje od one koju su ranije osjećale jer u rijetkim slučajevima može biti povezana i s rakom.

„Glavni razlog zbog kojeg se takvi slučajevi previde jest to što je bol u leđima toliko česta u srednjoj dobi da je ljudi često ne preispituju“, objašnjava dr. Jiri Kubes, onkolog radiolog iz britanskog Centra za protonsku terapiju, prenosi Mirror.

„Dok se otkrije da je riječ o nečem ozbiljnijem, bol često traje već mjesecima“, dodaje.

Rizik raste s godinama

Nova bol u leđima koja ne prolazi zahtijeva više pozornosti kod osobe u pedesetima nego kod mlađe osobe jer rizik od razvoja raka raste s dobi. Posebno je važno provjeriti uzrok ako osoba ranije nije imala problema s leđima.

Neke vrste raka, uključujući rak dojke, prostate, pluća, bubrega i štitnjače, mogu se proširiti na kosti, pri čemu jedan od mogućih simptoma može biti bol u leđima. Bolovi u kostima mogu se pojaviti i kod multiplog mijeloma, vrste raka koja zahvaća plazma stanice u koštanoj srži.

Važno je obratiti pozornost i na mjesto boli. Prema Kubesu, nova i uporna bol u srednjem dijelu leđa zaslužuje dodatnu pozornost.

„Ne tvrdimo da je svaka bol u leđima rak, ali ako se pojavi iznenada i ne prolazi, potrebno je istražiti uzrok“, kaže.

Na kakvu bol treba obratiti pozornost?

Nije važno samo koliko bol boli nego i kada se pojavljuje te mijenja li se ovisno o kretanju.

„Uobičajena mišićna bol u leđima povezana je s kretanjem. Pojačava se kada se saginjete, okrećete, podižete teret ili ustajete, a smiruje se tijekom odmora. Bol povezana s rakom uglavnom ne slijedi taj obrazac“, objašnjava Kubes.

Posebnu pozornost, kaže, treba obratiti na bol koja je stalno prisutna, javlja se i tijekom mirovanja, budi osobu noću ili ne popušta nakon uzimanja uobičajenih lijekova protiv bolova.

„Zabrinjavajuća je bol koja je stalno prisutna, neovisno o tome krećete li se ili mirujete. Bol koja vas budi noću ili ne popušta nakon uobičajenih analgetika obrazac je koji se mora ozbiljno shvatiti“, dodaje.

Važni su i drugi simptomi

Dodatni razlog za odlazak liječniku može biti pojava drugih neobjašnjivih simptoma uz bol u leđima, poput dugotrajnog kašlja, nenamjernog gubitka kilograma, trajnih probavnih tegoba ili kvržice u dojci.

„Kombinacija simptoma omogućuje nam da vidimo širu sliku. Jedan izoliran simptom najčešće nije razlog za zabrinutost, ali kombinaciju više simptoma koji ne prolaze vrijedi provjeriti“, ističe Kubes.

Većina bolova u leđima ima mnogo češće i manje ozbiljne uzroke. Ipak, novu i upornu bol, osobito ako se ne mijenja ovisno o kretanju ili mirovanju i razlikuje se od ranijih tegoba, ne treba ignorirati.

„Ako osjećate da je nešto drukčije od uobičajenih bolova i ne prolazi, otiđite na pregled. Možda nije rak. Ali ako jest, rano otkrivanje pruža više mogućnosti liječenja i može spriječiti daljnje komplikacije“, zaključuje Kubes.