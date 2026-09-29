Onkolog preporučuje ovu namirnicu za doručak za prevenciju raka

U užurbanim jutrima doručak se često preskače ili svodi na najjednostavnija rješenja poput kajgane ili peciva. Iako su jaja popularan izvor proteina, stručnjaci ističu da postoji druga temeljna namirnica koja može značajno pridonijeti zaštiti organizma od dugoročnih bolesti.

Svakodnevni odabiri za stolom važniji su od samog zadovoljavanja gladi. Prehrambene navike godinama utječu na nakupljanje staničnih oštećenja i razvoj kroničnih upala. Ipak, to znači i da je doručak prilika za jačanje prirodnih obrambenih mehanizama tijela, bez potrebe za kompliciranim dodacima prehrani ili drastičnim promjenama.

Zob kao ključ prevencije

Kada je riječ o doručku koji može smanjiti rizik od bolesti, zob je namirnica od središnje važnosti. Onkolog dr. Andre Goy iz centra Hackensack Meridian John Theurer ranije je za magazin Parade objasnio da zob sadrži obilje prehrambenih vlakana koja štite stanice od oštećenja.

Za razliku od rafiniranih žitarica, koje uzrokuju nagli porast šećera u krvi i pad energije, zob osigurava stabilnu opskrbu složenim ugljikohidratima i topivim vlaknima. Ta vlakna hrane korisne bakterije u crijevima, koje zatim proizvode kratkolančane masne kiseline. Ovi spojevi aktivno smanjuju upale u cijelom tijelu. Zdrava crijevna mikroflora održava imunološki sustav učinkovitim, pa on može prepoznati i popraviti oštećene stanice prije nego što postanu ozbiljan zdravstveni problem, piše Index.

Dodaci za maksimalan učinak

Uključivanje zobi u prehranu ne mora značiti jednolične obroke. Kombiniranje vlakana s drugim namirnicama biljnog podrijetla može višestruko pojačati zdravstvene koristi. Dr. Goy napominje da se dodavanjem odabranih sastojaka obična zdjelica zobi pretvara u cjelovit obrok za borbu protiv bolesti.

Kako bi jutarnji obrok postao snažna preventiva, dr. Goy preporučuje dodati šaku svježih borovnica, malina ili kupina. "Bobičasto voće puno je antioksidansa koji pomažu u zaštiti stanica od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima", istaknuo je. Korisni su i orašasti plodovi i sjemenke poput oraha, chia sjemenki ili badema.

Za Parade je izjavio da masne kiseline i spojevi iz orašastih plodova mogu smanjiti rizik od karcinoma povezanih s hormonima, kao što je rak dojke.

Za one koji preferiraju slani doručak, dr. Goy predlaže zamjenu prerađenog mesa biljnim proteinima poput tofua. "Tofu pruža visokokvalitetne proteine i sadrži izoflavone, biljne estrogene koji mogu pomoći u zaštiti od karcinoma povezanih s hormonima", objasnio je. Dodavanje lisnatog povrća, primjerice špinata, osigurava folate koji su važni za obnovu DNK.

Opskrbom smočnice zobi, svježim voćem i orašastim plodovima stvarate temelj za jednostavnu jutarnju rutinu. Takav doručak pruža dugotrajan osjećaj sitosti, uz saznanje da svakim zalogajem pridonosite dugoročnom zdravlju.