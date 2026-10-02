Oni su dobili 35 godina zatvora: Zavadlav, Zvir, Čaleta i Đekić – iza njih su neki od najtežih zločina

Što je zajedničko Filipu Zavadlavu i Anti Bašiću (zvanom Zvir), Željku Đekiću i Branimiru Čaleti? Svi su oni nekoga ubili (najmanje jednu osobu) i svi su osuđeni na 35 godina zatvora. Posljednja presuda koja je stigla s Vrhovnog suda upravo je ona Filipa Zavadlava. Potvrđeno mu je 35 godina zatvora za ubojstvo trojice mladića u siječnju 2020. godine. U svom ubilačkom pohodu tog 11. siječnja Filip Zavadlav (ili Fićo, kako su ga zvali prijatelji) usmrtio je na Šperunu Marina Bobana, Juricu Torlaka i Marina Ožić Paića. Meta mu je bio i Jerko Malvasija, ali - nije bio kod kuće.

Gotovo sedam godina prošlo je od hladnokrvne egzekucije u srcu Splita do pravomoćne presude. Padale su presude i vraćale se na ponovno suđenje, no sada je sve okončano donošenjem odluke od 35 godina zatvora. U to vrijeme uračunava mu se vrijeme provedeno u istražnom zatvoru. U vrijeme ubojstva Zavadlav je imao 24 godine, što znači da će na slobodu sa 59 godina.

Suđenje koje je trajalo, kako to obično biva, godinama, pretvorio je u pravi cirkus. Na svako ročište dolazio je u potpuno drugačijem izdanju, a na jednom je tvrdio da ne zna ni riječi hrvatskog te govorio isključivo na talijanskom. Već na idućem se opet pravio lud pa kazao: "Pa ja ne znam talijanski! Otkud bih ja uopće znao govoriti talijanski?". Vještaci su potvrdili da je sposoban za suđenje.

Ante Bašić Zvir 2009. godine u Trolokvama je metalnom šipkom usmrtio svog oca Franu i poznanika Jozu Stojaka, dok je trećeg muškarca teško ozlijedio. Sve je učinio mrtav pijan, u manje od pola sata. Naime, satima nakon događaja izmjereno mu je više od 2 promila alkohola u krvi. Namjera mu je bila, nakon što je popio dvije gajbe piva, osvetit se Jozinom sinu Marku zato što ga je ošamario nekoliko puta i optužio da mu je ocu ukrao pršute. Nije našao koga je tražio pa je na piće pozvao Jozu. Odveo ga je van puta i s leđa umlatio šipkom dugom 40 cm. Udario ga je najmanje deset puta po glavi i tijelu. Nikola Kesić slučajno je naišao na Bašića. Ovaj ga je izudarao krvavom šipkom koju je imao u ruci, no Kesić je nekim čudom događaj preživio.

Na oca Franu nasrnuo je kod kuće, nakon što mu je ovaj prigovorio zbog probušene gume na autu. Njemu je zadao najmanje pet udaraca metalnom šipkom po glavi. Imao je u planu šipku "isprobati" na još dvojici susjeda, ali srećom - jedan nije bio kući, a drugi se sakrio. Nakon svega je mirno sačekao policiju.

Vještaci su zaključili da je bio smanjeno ubrojiv u vrijeme počinjenja zločina. Za teško ubojstvo Joze Stojaka dobio je 22 godine zatvora, za ubojstvo oca Frane 12 godina, a za pokušaj ubojstva Nikole Kesića 6 godina. Određena mu je jedinstvena kazna u visini od 35 godina.

Ubio bivšu partnericu i njezino nerođeno dijete

Branimir Čaleta osuđen je na Županijskom sudu u Splitu na 35 godina dugotrajnog zatvora zbog teškog ubojstva Ganne Kitaeve u Ukrajini.

"Optuženik je proglašen krivim zbog teškog ubojstva žene s kojom je bio u intimnoj vezi i za koju je znao da je u osmom mjesecu trudnoće iz intimne veze s drugim muškarcem. Prema prethodnom dogovoru žrtva je 2013. došla s optuženikom u njegovu sobu u hostelu u Ukrajini. U sobi je optuženik neutvrđenim tupotvrdim predmetom najmanje četiri puta snažno udario žrtvu po licu. Kad je žrtva pala najmanje deset puta je udario masivnim tupotvrdim predmetom po glavi. Od zadobivenih osobito teških tjelesnih ozljeda opasnih po život žrtva je preminula, kao i nerođeno dijete koje je nosila.

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske smatra da izrečena kazna dugotrajnog zatvora trideset pet godina u svemu odgovara težini počinjenog kaznenog djela, okolnostima počinjenja djela te ličnosti samog optuženika. Pravilno je prvostupanjski sud otegotnim optuženiku cijenio jačinu ugrožavanja zaštićenog dobra (usmrtio mladu žensku osobu i njezino nerođeno dijete) te što je djelo počinjeno s najtežim stupnjem krivnje. Nakon počinjenog kaznenog djela optuženik je sa žrtve skinuo odjeću i uzeo njezin mobitel koje je stvari bacio, a nakon toga je golo tijelo žrtve umotao u plahtu i spremio ga ispod kreveta, dok je plahte od kreveta spremio u otvor na stropu. Cijenjen je i način počinjenja djela koji graniči sa surovošću te iskazana bešćutnost. Olakotnim je cijenjena dosadašnja neosuđivanost te priznanje djela što je dovelo do bržeg okončanja postupka", stoji u obrazloženju Visokog kaznenog suda RH iz prosinca 2022. godine.

Zaskočio je na radnom mjestu

Željko Đekić ubio je svoju bivšu partnericu na njezinom radnom mjestu - u Lidlu na Poljičkoj cesti.

Sudsko vijeće Županijskog suda u Splitu na čelu sa sucem Dinkom Mešinom prvo mu je izreklo kaznu od 38 godina zatvora od maksimalnih 40 godina, da bi potom VKS tu kaznu ublažio za tri godine. Presuda je izrečena jer je Đekić svoju bivšu partnericu zaskočio dok je u trgovini "Lidl" u Poljičkoj ulici u kojoj je radila slagala artikle na police, a on joj se približio sleđa, vadeći nož ukupne duljine 30 centimetara i duljine oštrice 18 centimetara.

"Optuženik je osuđen jer je u studenom 2021. u cilju da liši života bivšu izvanbračnu partnericu, koju je prethodno u duljem vremenskom razdoblju i od rođenja zajedničkog sina ponižavao, novčano iskorištavao, vrijeđao i upućivao joj prijetnje smrću govoreći da će ubiti nju i cijelu njezinu obitelj ako ga napusti te u više navrata na istu nasrtao nožem, ušao u trgovački centar gdje je žrtva radila kao prodavačica, prišao s leđa žrtvi te joj zadao 20 ubodno-reznih rana u prednji dio tijela koje su dovele do smrtnog ishoda, pri čemu je žrtva trpjela strah od smrti vrlo snažnog intenziteta te velike bolove, muke i patnje čega je optuženik bio svjestan te je prestao s ubadanjem u njezino tijelo tek nakon što su ga druge osobe u tome zaustavile.

Visoki kazneni sud Republike Hrvatske ocijenio je kako je prvostupanjski sud kao olakotne okolnosti ispravno utvrdio činjenicu da je optuženik tempore criminis bio bitno smanjeno ubrojiv te da je neosuđivan, dok pravilno nije cijenio olakotnim korektno držanje pred sudom jer se radi o pretpostavljenom ponašanju i dužnosti svih građana, pa bi se tek suprotno ponašanje moglo smatrati kao otegotna okolnost, kao niti iskazano žaljenje i kajanje zbog počinjenog kaznenog djela i ispriku obitelji žrtve koje ne smatra iskrenim, činjenicu optuženikovog sudjelovanja u Domovinskom ratu kao pripadnika Hrvatske vojske jer bi baš zato optuženik trebao biti u većoj mjeri svjestan vrijednosti i nepovredivosti ljudskog života i tijela kao i srednju životnu dob.

Nadalje, kao otegotne okolnosti prvostupanjski sud osnovano je uzeo vrijeme i mjesto počinjenja kaznenog djela (trgovački centar) na kojem se tada nalazio veći broj osoba (sigurno traumatizirani viđenim okrutnim ubojstvom) te da je sa sobom donio nož duljine 30 centimetara što ukazuje na povećani stupanj organiziranosti i planiranja kao i na skrivljene učinke kaznenog djela, u prvom redu u odnosu na zajedničko dijete kojeg je ubojstvom ostavio bez majke.

Međutim, s obzirom na prethodno utvrđene olakotne i otegotne okolnosti, izrečena kazna dugotrajnog zatvora po prvostupanjskom sudu u trajanju od 38 godina ukazuje se kao prestroga pa je kazna dugotrajnog zatvora u trajanju od 35 godina u konkretnom slučaju primjerena osobnim prilikama optuženika, te će po ocjeni drugostupanjskog suda u cijelosti ispuniti zakonsku svrhu kažnjavanja i dostatna je da se izrazi društvena osuda za počinjeno kazneno djelo, kao i da utječe na optuženika i sve ostale da se suzdrže od činjenja kaznenih djela", stoji u obrazloženju Visokog kaznenog suda.

Usporedbe radi, Luka Juretić iz Solina kažnjen je sa 50 godina zatvora za ubojstvo dvoje susjeda, Luka Pezelj dobio je 31 godinu zatvora za ubojstvo Kristine Šušnjare, dok je Ivan Bulj za ubojstvo Anđele Bešlić dobio 22 godine zatvora koje je već odslužio.