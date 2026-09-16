„Oni su čuvali nas, sada mi čuvamo njih“: Pokrenuta humanitarna akcija za vatrogasce DVD-a Milna

Nakon silovitog požara koji je pogodio Brač, mještani Nadosibove odlučili su zahvaliti vatrogascima DVD-a Milna koji su tijekom požara branili njihove domove, imovinu i mjesto.

Pokrenuta je humanitarna akcija čiji je cilj prikupiti sredstva za nabavu vatrogasne opreme koja je tijekom zahtjevne intervencije uništena ili oštećena.

U organizaciju i provedbu akcije uključila se i Ana Gruica Uglešić, koja je mještanima na raspolaganje stavila svoju humanitarnu udrugu HU GRU.

„Ovo je poziv na donacije svim ljudima dobra srca, pojedincima i tvrtkama. Pomozimo ljudima koji su onda kada je bilo najteže bez razmišljanja krenuli prema vatri kako bi obranili tuđe domove“, poručila je Gruica Uglešić.

Akcija traje od 16. do 21. rujna 2026. godine, do 12:30 sati.

Prikupljenim sredstvima kupovat će se upravo ona oprema koja je DVD-u Milna potrebna, a konačan popis opreme bit će dostavljen od strane samog društva.

U akciju se već uključio i Vatropromet, koji će dio potrebne opreme donirati i tako dodatno pomoći vatrogascima.

Kako donirati?

Svi koji žele pomoći mogu sredstva uplatiti na račun humanitarne udruge HU GRU:

IBAN: HR7023600001103260717

Model: HR00/99

Poziv na broj: datum uplate

Opis plaćanja: za DVD Milna

Kako ističu organizatori, sva sredstva uplaćena na račun HU GRU uz naznaku „DVD MILNA“ bit će namjenski utrošena za kupnju opreme za DVD Milna.

Akcija je poziv svima koji mogu pomoći da se uključe donacijom, ali i dijeljenjem informacije kako bi do nje došao što veći broj ljudi.

„Oni su čuvali nas. Sada mi čuvamo njih“, poruka je organizatora humanitarne akcije za vatrogasce DVD-a Milna, koji su tijekom požara stali u obranu tuđih domova i imovine.