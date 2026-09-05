„ONI“ opet imaju što reći: Tisja Kljaković Braić novim crtežom bocnula u aktualnu stvarnost

Splitska umjetnica Tisja Kljaković Braić ponovno se svojim prepoznatljivim humorom i jednostavnom, ali britkom crtačkom poetikom osvrnula na aktualna društvena zbivanja.

Njezin najnoviji rad prikazuje njezine dobro poznate likove. ONI su ovoga puta odjeveni u majice s natpisom „Hodaj za Liku“.

Njezini „ONI“ već su odavno postali jedan od najprepoznatljivijih motiva njezina stvaralaštva. Dvoje jednostavno nacrtanih likova kroz kratke dijaloge i situacije komentiraju svakodnevicu, odnose među ljudima, ali i društvo u kojem živimo.

„ONI“ u majicama s natpisom „Hodaj za Liku“ tako su još jedan mali, ali vrlo aktualan komentar Tisje Kljaković Braić na društvenu stvarnost.