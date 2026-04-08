"Ona umire, neće ostati živa!": Podignuta optužnica protiv vlasnika pasa koji su nasmrt izgrizli ženu

Općinsko državno odvjetništvo u Bjelovaru podiglo je, nakon provedene istrage, optužnicu protiv 56-godišnjeg hrvatskog državljanina zbog teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti. Tereti ga se da je odgovoran za smrt žene koju su na cesti napali i izgrizli njegovi psi, a koja je kasnije od posljedica ozljeda preminula u bolnici, izvijestio je DORH.

Optužnicom se okrivljenika tereti da 17. ožujka 2025. na području Bjelovarsko-bilogorske županije, kao vlasnik više pasa mješanaca, nije osigurao da budu u ograđenom prostoru. Zbog toga su se psi kretali bez nadzora.

Prema navodima tužiteljstva, psi su na cesti napali ženu rođenu 1959. godine te su je više puta ugrizli. Zadobila je osobito teške tjelesne ozljede, uslijed kojih je naknadno preminula u bolnici. Okrivljenika se tereti za teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti iz članka 222. stavka 4. u vezi stavka 3. i članka 215. stavka 1. i 3. Kaznenog zakona. Ovo priopćenje dopuna je objavi od 20. ožujka 2025. godine, piše Index.

Podsjetimo, dok je šetala po nerazvrstanoj cesti u Daskatici, 66-godišnju ženu napalo je više pasa mješanaca koji su u vlasništvu 55-godišnjeg muškarca. Najprije su trčali za njom, a potom je srušili na tlo i izgrizli po glavi i tijelu. Utvrđeno je da četiri psa nisu cijepljena ni čipirana. Jedan od njih je čipiran, ali mu je istekla valjanost cjepiva. Nakon završetka očevida veterinarski inspektor je naložio oduzimanje svih pet pasa radi promatranja. Zbrinuti su u Veterinarskoj stanici Bjelovar, a 56-godišnjak je uhićen i priveden u službene prostorije policije.

Žena je prevezena u bolnicu u Bjelovaru, gdje su joj utvrđene teške tjelesne ozljede opasne po život, izvijestila je policija. Bila je priključena na respirator.

"Strašno je to bilo! Jako teška tragedija. Moj muž, njezin brat, pronašao ju je kako leži u kanalu uz cestu. Bila je bez svijesti, sa stravičnim ozljedama. Jako je žalostan, teško mu sve ovo pada", rekla je šogorica teško ozlijeđene žene lani za Mojportal.

"Čula sam kako viče: Branka, Branka! Ona umire, neće ostati živa! Izbezumila sam se, odmah smo zvali hitnu pomoć i policiju. Rekli su nam da ju ne diramo. Suprug mi je ispričao da je doslovno pojedena. Odgrizli su joj uho, dio lica, glava joj je nagrizena, kosu nema, rebra su joj se vidjela", prepričala je.

Kaže da nije prvi put da su psi pokazali agresiju.

"Cijelu noć nisam spavala od te muke koja se dogodila našoj Mariji. Ona je, sirota, šetala ulicom i ništa loše nije nikome činila. Ispada da nitko u ulici ne smije izaći iz svog dvorišta", rekla je.