On, ona i pas koji vidi ono što oni ne vide: Neobična ljubavna priča stiže u HNK Split

Može li ljubav ispuniti prazninu koju nosimo u sebi ili od druge osobe ponekad očekujemo previše? Upravo ta pitanja otvara predstava „Pas, žena, muškarac“, koja će premijerno biti izvedena u četvrtak, 22. listopada, u 20 sati na Sceni 55 Hrvatskoga narodnog kazališta Split. Riječ je o drami njemačko-švicarske autorice Sibylle Berg, koju režira Lea Anastazija Fleger.

U središtu priče nalaze se Žena i Muškarac, dvoje ljudi u četrdesetima koji se upoznaju, zaljubljuju i odlučuju započeti zajednički život. Poput mnogih parova, nadaju se da će upravo u ljubavi pronaći sreću, sigurnost i osjećaj ispunjenosti.

No svakodnevica ubrzo otkriva koliko očekivanja mogu opteretiti odnos, osobito kada od partnera tražimo odgovore na pitanja koja ni sami ne znamo riješiti.

Posebnost ove predstave krije se u trećem liku – psu, koji nije tek kućni ljubimac nego i promatrač ljudskih odnosa, njihovih nesporazuma i proturječja.

Za razliku od svojih vlasnika, pas nema posao, stan ni velike životne planove. Došao je s ulice i svijet promatra bez očekivanja kojima su ljudi toliko opterećeni.

Upravo mu takva perspektiva omogućuje da jasnije vidi ono što Žena i Muškarac, zaokupljeni vlastitim strahovima i željama, često ne primjećuju.

U predstavi igraju Pere Eranović u ulozi Psa, Andrea Mladinić kao Žena i Zdeslav Čotić kao Muškarac.

„Ovo nije priča o tome kako pronaći ljubav“

Redateljica Lea Anastazija Fleger ističe kako predstava ne govori samo o partnerskim odnosima, nego i o duboko ukorijenjenom strahu od samoće.

„Ovo nije priča o tome kako pronaći ljubav. Ovo je priča o tome što sve radimo kada se bojimo da je nećemo pronaći“, poručuje redateljica.

Likovi se, naime, ne suočavaju s problemima zato što među njima nema osjećaja. Njihov odnos postaje sve složeniji jer jedno u drugome pokušavaju pronaći potvrdu vlastite vrijednosti i smisla života.

Ljubav tako postupno prestaje biti spontana bliskost i pretvara se u svojevrsni projekt, ispunjen očekivanjima, obvezama i strahom od neuspjeha.

Iako se bavi ozbiljnim pitanjima, drama ne izostavlja humor.

Naprotiv, likovi o ljubavi, seksu, poslu i starenju govore uz mnogo ironije i duhovitosti. Iza njihovih šala, međutim, skrivaju se nesigurnosti, razočaranja i pitanja koja nije uvijek lako izgovoriti naglas.

Upravo taj spoj humora i emocionalne ranjivosti otvara prostor za prepoznavanje svakodnevnih situacija s kojima se susreću brojni parovi.

Predstava tako propituje ne samo ljubavne odnose nego i društvena očekivanja o tome kako bi sretan i uspješan život trebao izgledati.

Poznata glumačka imena i autorski tim

Uz redateljicu Leu Anastaziju Fleger, kreativni tim predstave čine scenografkinja Nikolina Kuzmić, kostimografkinja Tea Bašić Erceg i autorica scenskog pokreta Blaženka Kovač Carić.

Za oblikovanje svjetla zadužen je Boško Kutlešić-Bijader, oblikovanje tona potpisuje Tomislav Luetić, dok je autor glazbe Borna Šercar.

Premijera drame „Pas, žena, muškarac“ zakazana je za četvrtak, 22. listopada, u 20 sati na Sceni 55 HNK Split.

Za sve koji ne stignu na premijernu izvedbu, reprize su najavljene 23., 24. i 26. listopada.