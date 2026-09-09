OMIŠU TREBA POMOĆ "Obnavlja se sedam kuća, treba nam sve, od čavla do bagera"

Nakon velikog požara koji je pogodio omiško područje, nastavljeni su radovi na obnovi obiteljskih kuća. Prema informacijama koje je na objavio Bruno Lerotić, trenutačno je u planu obnova sedam domova, a građevinske tvrtke, obrtnici i građani pozvani su pomoći donacijom materijala, rada ili popustom na potrebne usluge.

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Od sedam objekata, na dvije kuće potrebno je sanirati unutarnja oštećenja i zamijeniti stolariju, a ti su radovi već započeli. Četiri kuće zahtijevaju potpuno rušenje i izgradnju novih objekata dok će jedna izgorjela montažna kuća biti zamijenjena novom.

Bageri probijali put do kuća

Na teren su stigli bageri i kamioni, a rušenje prvih objekata već je počelo. Posao dodatno otežava nepristupačan i strm teren pa su radnici cijelu noć morali kopati i uređivati put kako bi strojevi mogli doći do kuća.

Na pojedinim dionicama uzbrdica je bila toliko zahtjevna da su ispod gusjenica bagera morali podmetati gume kako bi strojevi mogli nastaviti prema vrhu brda. Nakon dolaska do prvog objekta bilo je potrebno urediti dodatni prilaz i prema drugoj kući na kojoj će se ukloniti požarom stradalo potkrovlje i obnoviti ga u prvobitnom stanju.

Jedan od objekata koji je krenuo u rušenje bila je montažna kuća starijeg muškarca koji je živio sam. Nakon uklanjanja stare i požarom uništene kuće na njezinu bi mjestu trebala biti postavljena nova montažna kuća.

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Poziv za materijal i radnu snagu

Lerotić je naglasio da su cijene građevinskog materijala izrazito visoke te pozvao građevinske firme, trgovine, majstore i radnike koji mogu pomoći donacijom, besplatnim radom ili popustom da se jave na broj 099 467 6617.

Potrebna je pomoć u gotovo svim segmentima obnove od iskopa, rušenja, prijevoza i radne snage do materijala poput čavala, boje, crijepa, cigle, betona, knaufa, stolarije i svega ostalog potrebnog za obnovu ili gradnju kuće.

Na donacije su pozvane i privatne osobe koje imaju višak iskoristivog građevinskog materijala. Građani se mogu javiti uz fotografiju onoga što nude, kako bi se procijenilo stanje materijala i njegova mogućnost korištenja u obnovi.

"Broj domova koje obnavljamo u Omišu raste, a sve više osoba i firmi javlja se sa željom da daju svoju radnu snagu ili materijal besplatno", poručio je Lerotić.

Dodao je kako bi uštede na građevinskim radovima i materijalu mogle omogućiti obnovu dodatnih domova, ali i pomoć djeci kojoj su potrebne terapije ili liječenje.

"Cijene građevinskog materijala nikada nisu bile veće zato ide objava na kojoj molim sve građevinske firme,trgovine,kao i radnu snagu koja je voljna dati popust ili donaciju na bilo kakav materijal ili usluge koji su potrebni da se jedna kuća napravi ili uredi da se jave na kontakt broj 099 4676 617 (moj osobni kontakt) da se dogovorimo oko donacija.

Isto tako privatne osobe ako imate na bilo koji način građevinski materijal za pokloniti javite se slikom šta imate kako bi procjenili stanje i da li je iskoristivo.

Od čavla,boje,crijepa,cigle,betona,knaufa…..ne znam uopće šta bi sve nabrajao ali apsolutno sve šta imate kao firma ili pojedinac javite se na svemu ćemo biti zahvalni i potencijalno ubaciti još koji dom za obnoviti,ili djete poslati na terapije ili liječenja ako uštedimo na ovoj bitnoj stavci", naglasio je Lerotić.

Dio milijunske akcije ide Omišu

Obnova domova na omiškom području dio je šire humanitarne akcije "Dan jednog eura" koju su organizirali Bruno i tim "Nenormalni". Akcija je, prema objavljenim podacima, prikupila više od milijun eura, točnije 1.039.557,96 eura.

Ideja akcije bila je jednostavna: da velik broj ljudi uplati po jedan euro ili iznos koji može izdvojiti. Odaziv je pokazao kolika se pomoć može prikupiti kada se male pojedinačne donacije udruže u zajedničku akciju.

Dio prikupljenih sredstava usmjeren je prema obiteljima s područja Omiša i okolice kojima su požari uništili ili teško oštetili domove i imovinu. Volonteri obilaze teren, razgovaraju s obiteljima te utvrđuju konkretne potrebe kako bi pomoć došla do najugroženijih.

Među prvim odabranim kućama za obnovu bio je dom starijeg bračnog para koji je 1992. godine ostao bez svega u Vukovaru, nakon čega se preselio u Omiš. Požar im je sada ponovno uništio dom.

Pomoć i za djecu

Sredstva iz akcije "Dan jednog eura" namijenjena su i drugim važnim ciljevima. Dio novca usmjerava se na obnovu kuće u Glini, u kojoj žive dvije djevojčice s cerebralnom paralizom, zatim na obnovu doma i uređenje prostora za vježbanje djevojčice iz Koprivnice, kao i na robotske i druge terapije za djecu i odrasle koji ih ne mogu sami financirati.

"Djeca će ići na liječenja i terapije, kuće će se graditi, vraćat ćemo nadu tamo gdje je više nema", poručio je Lerotić nakon što je akcija premašila milijun eura.

U ranijem izdanju akcije sudjelovalo je oko 117.000 ljudi te je prikupljeno više od 600.000 eura. Sredstvima su, među ostalim, pokriveni troškovi liječenja, operacija, terapija, rehabilitacije i osnovnih životnih potreba, a pokrenuta je i obnova šest kuća.

Obnova u Omišu sada se nastavlja korak po korak, uz pomoć donatora, volontera, majstora i tvrtki koje su odlučile dati svoj doprinos ljudima koji su u požaru izgubili ono najvažnije, svoj dom.

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