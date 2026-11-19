Grad Omiš otvorio je novi javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba koji će se financirati tijekom 2027. godine, a obuhvaća nekoliko područja važnih za svakodnevni život stanovnika. Poziv se odnosi na socijalnu i zdravstvenu skrb, humanitarnu djelatnost, programe udruga proisteklih iz Domovinskog rata te druga područja od interesa za opće dobro.

Riječ je o mogućnosti za organizacije koje svojim aktivnostima pružaju pomoć građanima, okupljaju volontere, razvijaju društveno korisne programe ili pružaju podršku skupinama kojima je ona najpotrebnija. Posebno je važno što se poziv odnosi na sljedeću kalendarsku godinu, čime se zainteresiranim prijaviteljima omogućuje planiranje aktivnosti i priprema dokumentacije prije početka provedbe programa.

Koji se projekti mogu prijaviti?

Temelj poziva čine programi iz područja socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarnog djelovanja te aktivnosti povezanih s udrugama proisteklima iz Domovinskog rata. To su područja u kojima udruge često pružaju dodatnu podršku javnim ustanovama i socijalnim službama, osobito kada je riječ o pomoći starijim osobama, osobama u nepovoljnom položaju i drugim osjetljivim skupinama.

Ipak, važno je naglasiti da sama činjenica da se neka udruga bavi humanitarnim ili društveno korisnim radom ne znači automatski da ispunjava uvjete javnog poziva. Prije prijave potrebno je provjeriti propisane kriterije, prihvatljive aktivnosti, potrebne priloge i sve ostale odredbe prijavne dokumentacije.

Prijave se podnose isključivo putem interneta

Prema službenoj objavi, prijave se predaju isključivo elektroničkim putem, kroz sustav SOM natječaji. To znači da zainteresirani prijavitelji neće moći jednostavno dostaviti papirnatu dokumentaciju u gradsku upravu, nego će morati koristiti predviđeni digitalni sustav.

Rok za podnošenje prijava istječe 22. prosinca 2026. godine u 23.59 sati. Udruge koje nemaju otvoren korisnički račun trebaju se pravodobno registrirati, a one koje ga već koriste mogu pristupiti sustavu postojećim podacima za prijavu. Prijaviteljima se preporučuje da pripremu dokumentacije ne ostavljaju za posljednji dan, osobito ako trebaju prikupiti više potvrda ili drugih priloga.

Koliko je novca na raspolaganju?

U osnovnoj objavi javnog poziva nije jasno istaknut ukupan iznos sredstava namijenjen raspodjeli, pa taj podatak treba dodatno provjeriti u natječajnoj dokumentaciji. Jednako će važno biti utvrditi maksimalne iznose koji se mogu dodijeliti pojedinom programu i obveze koje korisnici moraju ispuniti nakon odobravanja financiranja.

Za lokalnu zajednicu ovakvi pozivi imaju posebno značenje jer omogućuju provedbu aktivnosti koje možda nisu dovoljno zastupljene kroz redovne javne usluge. Uspjeh financiranja pritom se ne mjeri samo brojem odobrenih projekata, nego i njihovim stvarnim učinkom na kvalitetu života stanovnika.

Zašto su lokalne udruge važne?

U manjim sredinama upravo su udruge često nositelji aktivnosti koje okupljaju građane, omogućuju dodatne oblike pomoći i potiču volontiranje. Njihov rad može biti osobito važan za starije i nemoćne osobe, obitelji kojima je potrebna podrška te stanovnike udaljenijih naselja.

Zbog toga je novi poziv Grada Omiša prilika da se korisni programi nastave ili razviju, ali i da nove ideje dobiju priliku za provedbu. Konačna raspodjela sredstava bit će poznata nakon završetka postupka prijava, ocjenjivanja i donošenja odluka o financiranju.

PRIJAVE: SOM natječaji

ROK: 22. prosinca 2026. do 23.59 sati