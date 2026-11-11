Omiška policija razotkrila serijskog kradljivca: Riječ je o 39-godišnjaku, evo za što ga sve sumnjiče

Policijski službenici Policijske postaje Omiš dovršili su kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za niz krađa električnih romobila na omiškom području.

Prema informacijama policije, 39-godišnjak je osumnjičen da je u razdoblju od lipnja do studenoga 2026. godine na području Omiša ukrao ukupno četiri električna romobila.

Četiri krađe u pet mjeseci

Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijski službenici utvrdili su postojanje osnovane sumnje da je muškarac počinio četiri kaznena djela krađe.

Nakon dovršetka istraživanja protiv 39-godišnjaka je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava.

Iz policije nisu iznijeli dodatne pojedinosti o okolnostima krađa ni o vrijednosti ukradenih električnih romobila.