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Omiška policija razotkrila serijskog kradljivca: Riječ je o 39-godišnjaku, evo za što ga sve sumnjiče

Četiri krađe u pet mjeseci

Policijski službenici Policijske postaje Omiš dovršili su kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim muškarcem kojeg sumnjiče za niz krađa električnih romobila na omiškom području.

Prema informacijama policije, 39-godišnjak je osumnjičen da je u razdoblju od lipnja do studenoga 2026. godine na području Omiša ukrao ukupno četiri električna romobila.

Četiri krađe u pet mjeseci

Provedenim kriminalističkim istraživanjem policijski službenici utvrdili su postojanje osnovane sumnje da je muškarac počinio četiri kaznena djela krađe.

Nakon dovršetka istraživanja protiv 39-godišnjaka je nadležnom državnom odvjetništvu podnesena kaznena prijava.

Iz policije nisu iznijeli dodatne pojedinosti o okolnostima krađa ni o vrijednosti ukradenih električnih romobila.

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