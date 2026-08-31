Omišanin ostao bez 13.615 eura! Dvojica Splićana također prevarena, jedan izgubio čak 142.000 eura

Tri slučaja internetskih prijevara prijavljena su policiji na području Omiša i Splita, a građani su prevarantima ukupno predali gotovo 170.000 eura.

U prvom slučaju 34-godišnji muškarac s omiškog područja ostao je bez 13.615 eura nakon što je na mobitel primio lažnu SMS poruku o potrebi ažuriranja aplikacije mobilnog bankarstva OTP banke. U poruci je dobio i kod za ponovno aktiviranje aplikacije. Postupio je prema uputama, a potom shvatio da je s njegova računa nestao novac. Policija je podnijela kaznenu prijavu protiv nepoznate osobe zbog sumnje u računalnu prijevaru.

Drugi slučaj odnosi se na 42-godišnjaka koji je povjerovao oglasu za ulaganje u trgovinu naftom, zlatom i kriptovalutama. Od početka lipnja do 28. kolovoza u više je navrata uplatio ukupno 14.050 eura, no obećanu zaradu nije ostvario, a novac mu nije vraćen. Policija provodi kriminalističko istraživanje.

Najveći iznos izgubio je muškarac koji je tijekom srpnja na internetu pronašao oglas agencije za ulaganje u kriptovalute pod nazivom HCM. Nakon što je ostavio svoje osobne i kontakt podatke, kontaktirali su ga ljudi koji su se predstavljali kao brokeri, odvjetnici, predstavnici britanske Porezne uprave, švicarske banke i osiguravajuće kuće.

Uvjeravali su ga da će ulaganjem ostvariti značajnu zaradu, a prema njihovim uputama novac je uplaćivao putem kriptomata, koristeći kodove i kontakt brojeve koje su mu slali. Od 21. srpnja do 27. kolovoza na taj je način uplatio čak 142.610 eura.

Ni u ovom slučaju nije ostvario obećanu zaradu, a policija nastavlja kriminalističko istraživanje.

Ukupna šteta u ova tri slučaja iznosi 170.275,01 eura.