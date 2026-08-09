OMIŠANIN NA SVJETSKOM POSTOLJU Pavao Ružić osvojio povijesno srebro za Hrvatsku

Iz Poljske nam stižu sjajne vijesti! Pavao Ružić, član boćarskog kluba osoba s invaliditetom „Sveti Duje" iz Splita, nastupio je na Poznań 2026 World Boccia Challengeru i osvojio srebrnu medalju! Ali tu još nije kraj.

Krenimo redom.

Pavao i njegova klupska kolegica Dora Lovrić jedini su predstavnici Hrvatske koji su otputovali u Poljsku na ovo veliko natjecanje na kojem sudjeluje 74 sportaša iz 22 zemlje. Kao naš BC3 par, Pavao i Dora, skupa sa svojim rampatorima Brankom Lovrićem i Matom Grčićem, završili su pojedinačni dio natjecanja, dok ih od danas čekaju grupni nastupi u parovima pa se od srca nadamo primiti još dobrih vijesti iz Poljske.

Pavao Ružić, u okviru ovog natjecanja, nastupio je u kategoriji BC3 (pojedinačna konkurencija). Njegov put kroz natjecanje bio je impresivan: već u prvim utakmicama zabilježio je uvjerljive pobjede, a seriju odličnih rezultata nastavio je kroz cijelu skupinu te zasluženo izborio nastup u polufinalu.

Tamo je, sa svojim operatorom rampe Matom Grčićem, odličnim nastupom pobijedio Jarosława Plewu rezultatom 3:1 i izborio plasman u finale BC3 pojedinačne konkurencije na Poznań 2026 World Boccia Challengeru!

Najveći uspjeh hrvatske boccie u BC3

U uzbudljivom finalu Pavi se na putu do zlatne medalje našao Gabriele Zendron, koji je u ovoj utakmici bio bolji, pa je Pavi pripalo srebro. Srebro zlatnog sjaja, a moramo istaknuti da je ovo tek Pavin drugi nastup za seniorsku reprezentaciju, tako da ova medalja itekako ima svoju dodatnu težinu.

Iza našeg dvojca je odličan turnir: prvo mjesto u skupini, pobjeda u polufinalu i zasluženo mjesto na pobjedničkom postolju.

Pavao: "Prije natjecanja nisam očekivao medalju"

Pavao je sve ovo ostvario ostajući skroman dečko, a kroz ovo natjecanje ističe koliko su mu važna nova iskustva, upoznavanje s protivnicima i da ide korak po korak.

Što mu ova medalja znači, najbolje govore njegove riječi:

„Jako sam sretan zbog osvojenog srebra, pogotovo zato što mi je ovo tek drugi nastup za seniorsku reprezentaciju. Prije natjecanja nisam očekivao medalju. Htio sam ići meč po meč, dati sve od sebe i pokušati ostvariti što bolji rezultat.

Pripreme su bile zahtjevne, trenirali smo svakodnevno u dvorani Gripe i stvarno sam se trudio što bolje pripremiti za natjecanje. Konkurencija u Poznanu bila je jaka tako da mi ova medalja još više znači", komentirao je skromno Pavao za Dalmaciju Danas neposredno nakon što se oko vrata okitio medaljom.

Dodao je i kako su se za ove Igre pripremali svakodnevno, on i trener Mate, ujedno i njegov rampator, a iako su treninzi znali biti naporni, jer je Pavao na svakodnevne treninge putovao iz Omiša u Split, medalja je dokaz da se sve itekako isplatilo.

Trener Mate: "Ovo je najveći uspjeh našeg kluba i prva medalja ikad u BC3 kategoriji za hrvatsku reprezentaciju"

Za komentar smo upitali i Pavinog trenera Matu Grčića:

„Pavi je ovo bio tek drugi nastup za seniorsku reprezentaciju, a napravio je ovako veliki uspjeh. U Poznanu nas je dočekala jaka konkurencija. Grupnu fazu završili smo na prvom mjestu nakon tri pobjede i jednog poraza. U polufinalu smo pobjedili iskusnog domaćina, Poljaka. U finalu je od nas bio bolji predstavnik Italije.

Osvojili smo srebro – ovo je najveći uspjeh našeg kluba. Također, najveći uspjeh općenito reprezentacije u ovoj kategoriji, jer ovo je prva medalja ikad u BC3 kategoriji za hrvatsku reprezentaciju", pohvalio se velikim uspjehom Pavin trener, te dodao:

„Već za mjesec dana nastupamo na novom World Boccia Challengeru u Pilsenu u Češkoj. Nema puno odmora, odmah krećemo s pripremama. Cilj nam je skupiti što više bodova i pokušati izboriti plasman na Europsko prvenstvo koje će se sljedeće godine održati u Genovi."

Pavao i Mate naglasili su i kome posvećuju medalju:

„Ovu medalju posvećujemo svom klupskom kolegi, prijatelju i sparing partneru Marinu Vukušiću, koji je nažalost preminuo prije nešto više od godine dana."

Moramo dodati kako se u ovom krugu natjecanja Dora Lovrić i operator rampe Branko Lovrić nisu uspjeli izboriti za medalju u pojedinačnoj konkurenciji. Nastup su završili nakon dvije odigrane utakmice protiv kvalitetnih protivnica, a sada ih očekuje početak natjecanja u parovima, gdje će ponovno braniti boje Hrvatske – zajedno s Pavom.

Sretno našim reprezentativcima u nastavku natjecanja!

Svjetski Boccia Challenger Od 3. do 11. kolovoza 2026. Poznań je ponovno postao svjetska prijestolnica boćanja. Predstavnici iz 22 zemlje okupli su se u glavnom gradu Velikopoljske kako bi se natjecali na prestižnom natjecanju Poznań 2026 World Boccia Challenger. Događaj, koji organizira Poljski boćarski savez u suradnji sa World Bocciom, jedan je od najvažnijih međunarodnih boćarskih turnira u Europi. Natjecanje se održava u Sportskom centru Tehnološkog sveučilišta u Poznanju. Na turniru sudjeluje 74 sportaša iz 22 zemlje, koji će predstavljati Australiju, Brazil, Kanadu, Hrvatsku, Češku, Grčku, Izrael, Južnu Koreju, Veliku Britaniju, Italiju, Ujedinjene Arapske Emirate i Poljsku. Poznań je godinama ključni igrač na globalnoj karti boćanja. Domaćinstvo još jednog izdanja World Boccia Challengera potvrđuje povjerenje međunarodne federacije u poljske organizatore i visoku kvalitetu sportskih događaja u glavnom gradu Velikopoljske. Turnir je započeo 3. kolovoza dolaskom reprezentacije. Službena ceremonija otvorenja bila je 4. kolovoza, dok se pojedinačno natjecanje održavalo od 5. do 8. kolovoza. Parovi i ekipni mečevi igrat će se do 10. kolovoza. Događaj završava odlaskom reprezentacije 11. kolovoza. Svjetski boćarski turnir u Poznanju 2026. neće biti samo proslava sporta, već će i promovirati ideje integracije, jednakosti i aktivnog sudjelovanja osoba s invaliditetom.