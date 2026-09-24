Omišani još čekaju pomoć nakon velikog požara. Grad objasnio zašto novac još nije isplaćen

Građani čija je imovina stradala u velikom požaru koji je 13. kolovoza zahvatio područje Omiša još čekaju početak isplate pomoći. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić sada je detaljno objasnio u kojoj se fazi nalazi procjena štete te što se mora dogoditi prije nego što novac može biti isplaćen.

Prirodna nepogoda zbog posljedica požara službeno je proglašena 1. rujna, nakon čega je Grad otvorio postupak prijave štete. Građani i pravne osobe imali su rok do 9. rujna za dostavljanje prijava.

Zaprimljeni podaci uneseni su u Registar šteta od prirodnih nepogoda, no time postupak nije završen.

Povjerenstvo izlazi na teren

Trenutačno je, prema objavi gradonačelnika, u tijeku pregled prijavljene imovine. Članovi gradskog stručnog povjerenstva kontaktiraju građane kako bi s njima dogovorili termin izlaska na teren.

Cilj je utvrditi stvarni opseg štete i na temelju zatečenog stanja izraditi konačne procjene za svakog oštećenika koji ispunjava propisane uvjete.

Grad zato poziva sve koji su prijavili štetu da se odazovu na telefonske pozive članova Povjerenstva i omoguće pregled oštećene imovine.

Nakon završetka terenskih pregleda Gradsko povjerenstvo treba utvrditi konačne procjene. Prema informacijama koje je objavio gradonačelnik, za njihovu dostavu postoji zakonski rok od 50 dana od proglašenja prirodne nepogode.

Podaci potom kroz Registar šteta idu prema Županijskom i Državnom povjerenstvu te nadležnim ministarstvima. Tek nakon utvrđivanja i potvrđivanja konačnih procjena određuju se kriteriji i postotak pomoći.

Što je s donacijama?

Pomoć neće dolaziti samo iz državnog sustava. Grad Omiš je još 18. kolovoza otvorio poseban račun za donacije namijenjene sanaciji posljedica požara te pomoći stradalima i evakuiranima.

Močić naglašava kako će sav novac prikupljen za pomoć nakon požara biti usmjeren upravo građanima pogođenima katastrofom, ali će se prije raspodjele morati utvrditi konačna šteta.

Prema njegovim riječima, time se želi osigurati da novac bude raspoređen prema jasnim kriterijima, transparentno i na temelju stvarno utvrđenog opsega štete.

„Grad ne zadržava sredstva“

Gradonačelnik se posebno osvrnuo na pitanja građana zbog čega isplate još nisu počele. Poručuje kako Grad ne zadržava prikupljeni novac niti namjerno odgađa njegovu isplatu.

Ističe da Grad ne može preskočiti zakonom propisanu proceduru niti samostalno određivati iznose pomoći iz državnih sredstava. Jednako tako, prije raspodjele donacija želi se završiti procjena kako bi svi oštećenici bili tretirani prema jednakim kriterijima.

„Svjesni smo koliko je pomoć potrebna našim sugrađanima kojima je u požaru stradala ili teško oštećena imovina i koliko im je važno da do nje dođu što prije. Razumijemo njihovu zabrinutost i nestrpljenje“, poručio je Močić.

Građane koji su prijavili štetu pozvao je na strpljenje i suradnju tijekom terenskih pregleda, uz najavu da će Grad objavljivati nove informacije čim budu poznati konačni podaci i detalji o raspodjeli državne pomoći i prikupljenih donacija.