Omiš zavijen u crno. Gradonačelnik se oprostio od Ivane: "Vjerovali smo da će se vratiti svojoj obitelji"

Omiš je potresla vijest o tragičnoj smrti mlade sugrađanke Ivane. Od nje se emotivnom porukom oprostio omiški gradonačelnik dr. Zvonko Močić, koji je u ime Grada Omiša i osobno izrazio duboku sućut njezinoj obitelji, prijateljima i svima koji su je poznavali. "Ima trenutaka kada riječi jednostavno nisu dovoljne. Ovo je jedan od njih", poručio je Močić na početku oproštajne poruke.

"Vjerovali smo i nadali se da će se Ivana vratiti svojoj obitelji"

Gradonačelnik je istaknuo kako je posebno teško prihvatiti da je jedan mladi život tako naglo i tragično prekinut.

"S neizmjernom tugom primio sam vijest o preranom odlasku naše sugrađanke Ivane. Teško je prihvatiti da je jedan mladi život tako naglo i tragično prekinut. Još je teže pronaći riječi pred boli koju danas nose njezina obitelj i svi koji su je poznavali i voljeli", poručio je. Kako je naveo, Omišani su zajedno s Ivaninim najbližima vjerovali i nadali se da će se vratiti svojoj obitelji.

"Vjerovali smo i nadali se zajedno s njezinim najbližima da će se Ivana vratiti svojoj obitelji. Zato ova vijest posebno boli. Danas tuguje cijeli Omiš", stoji u njegovoj poruci. Močić je naglasio kako je tragedija duboko pogodila cijelu omišku zajednicu. "Ivanin odlazak duboko je potresao naš grad. U mislima smo uz njezinu obitelj i sve koji će je zauvijek nositi u svojim srcima. S njima dijelimo bol i želimo im barem djelić snage koja im je u ovim teškim trenucima toliko potrebna", napisao je. "Kao gradonačelnik, ali prije svega kao čovjek i sugrađanin, u ime Grada Omiša i u svoje osobno ime upućujem Ivaninoj obitelji, prijateljima i svima koji su je poznavali i voljeli svoju najdublju sućut i iskreno suosjećanje", dodao je.

Misli i molitve uz ostale stradale

Gradonačelnik je u svojoj poruci posebno spomenuo i ostale stradale koji se nalaze na liječenju. "S posebnom nadom i molitvom mislimo i na sve ostale stradale koji se nalaze na liječenju. Želimo im snagu, što skoriji oporavak i povratak njihovim obiteljima", poručio je Močić.

Oproštajnu poruku završio je emotivnim riječima upućenima preminuloj Ivani. "Draga Ivana, uspomena na tebe ostat će zauvijek u srcima tvojih najbližih, u srcima svih nas i duboko utkana u srce našega Omiša. Počivala u miru Božjem", poručio je gradonačelnik Zvonko Močić.