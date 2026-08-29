Omiš tuguje za Dragom Lelasom: "Posljednju bitku vodio je s vatrom braneći svoj dom, njegova hrabrost i dobrota nikada neće biti zaboravljene"

Od posljedica katastrofalnog požara koji je prije dva tjedna pogodio omiško područje preminuo je Drago Lelas (1947. – 2026.), nekadašnji zapovjednik DVD-a Omiš, dugogodišnji vatrogasac i humanitarac. Lelas je tako postao druga žrtva velikog požara, nakon Dragane Antešević. Od njega se emotivnim objavama opraštaju brojni prijatelji, vatrogasci i sugrađani.

"Nakon 2 tjedna borbe sa teškim ozljedama zadobivenim tijekom velikog požara u Omišu, kolega Drago Lelas je nažalost preminuo. Hvala vam na svemu što ste dali za vatrogastvo na našim prostorima, nikada nećete biti zaboravljeni. Neka vam je laka zemlja, počivali u miru!", poručili su vatrogasci DVD Split.

Iz Moto kluba Omiški Gusar poručili su:

“Potreseni današnjom viješću da je od posljedica katastrofalnog požara podlegao ozljedama naš istaknuti građanin i vatrogasac Drago Lelas, s dubokom tugom izražavamo iskrenu sućut njegovoj obitelji, prijateljima i suborcima.

Njegova posljednja bitka bila je ona s vatrom pred koju je hrabro stao po tko zna koji put, a ovoga puta braneći svoj dom.

Njegova hrabrost i dobrota nikada neće biti zaboravljene.

Neka mu je vječna slava i hvala! Počivao u miru Božjem.”

Od Lelasa su se oprostili i na stranici Dugi Rat – Croatia:

“Nakon dva tjedna borbe za život od posljedica požara kakav se ne pamti u Omišu preminuo je nekadašnji vatrogasni zapovjednik DVD-a Omiš, istaknuti član Hrvatske vatrogasne zajednice te dugogodišnji vatrogasac i humanitarac gospodin Drago Lelas.

Dugi niz godina proveo je na rukovodećim mjestima DVD-a Omiš, a još 1981. godine obučavao je vatrogasce iz Kučića. O humanosti stradalog Lelasa svjedoči i podatak da je 2008. godine dobio priznanje Hrvatskog Crvenog križa za 100 darivanja krvi, za što ga je u rujnu 2009. predsjednik Republike Stjepan Mesić odlikovao Redom Danice hrvatske s likom Katarine Zrinske za plemenitu i humanitarnu aktivnost darivanja krvi. Dobitnik je i Nagrade Grada Omiša za životno djelo.

Uz Draganu Antešević, Drago Lelas postaje druga žrtva ovog užasnog požara koji je, uz dvije žrtve, omiško područje doveo do neprepoznatljivosti, ostavivši iza sebe pustoš te golemu materijalnu štetu.

Obitelji, vatrogascima i prijateljima izražavamo iskrenu sućut.”