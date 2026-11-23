Grad Omiš pokrenuo je postupak nabave usluge organizacije glazbenih događanja u sklopu manifestacije Advent u Omišu i dočeka Nove godine. Za nastupe predviđene 24., 25. i 31. prosinca 2026. procijenjena vrijednost iznosi 32.000 eura bez PDV-a, odnosno 40.000 eura s PDV-om. Riječ je o glazbenom dijelu programa vezanom uz navedene datume, pa taj iznos ne treba poistovjećivati s ukupnim troškom svih adventskih sadržaja u gradu.

Postupak je objavljen 17. studenoga, a rok za dostavu ponuda bio je određen za 23. studenoga u 13 sati. Nabava se provodi kao jednostavna nabava s javnom objavom poziva, a njezina je posebnost način na koji će Grad vrednovati ponude. Za razliku od postupaka u kojima je presudna isključivo najniža cijena, ovdje značajnu ulogu ima i broj koncerata koje ponuditelj planira organizirati.

Cijena nosi 60 posto bodova, broj koncerata preostalih 40

Prema objavljenim uvjetima, cijena ponude donosi najviše 60 posto bodova, dok se kvalitativni kriterij, opisan kao broj predviđenih koncerata, vrednuje s preostalih 40 posto. Time Grad nastoji pri odabiru uzeti u obzir i programski opseg, a ne samo financijski trošak organizacije. Za posjetitelje bi takav model mogao značiti raznovrsniji blagdanski program, ovisno o tome kakve će ponude pristigle na natječaj doista sadržavati.

Ipak, broj nastupa nije isto što i kvaliteta samog programa. Na konačan dojam posjetitelja utjecat će izbor izvođača, satnica, tehnička izvedba i organizacija prostora, kao i mogućnost da program privuče različite generacije. Zbog toga će tek nakon izbora organizatora biti moguće procijeniti kakav će glazbeni sadržaj Omiš dobiti za predviđeni iznos.

Tri važna datuma u blagdanskom kalendaru

Nabava obuhvaća upravo one dane kada se u dalmatinskim gradovima tradicionalno okuplja velik broj stanovnika i gostiju. Badnjak, Božić i doček Nove godine imaju različitu atmosferu i publiku, pa program za svaki od tih termina može zahtijevati drukčiji organizacijski pristup. Od dnevnih glazbenih nastupa do večernjih događanja, mogućnosti su brojne, ali konkretan raspored i imena izvođača nisu potvrđeni samom objavom ovog natječaja.

Za konačnu procjenu troška bit će važno znati uključuje li ugovor samo angažman izvođača ili i prateću tehničku opremu, ozvučenje, rasvjetu te druge organizacijske usluge. Takvi detalji utječu na usporedbu s drugim adventskim programima i na razumijevanje stvarne cijene pojedinog nastupa. Zato iznos od 32.000 eura nije moguće automatski podijeliti s tri datuma i dobiveni rezultat proglasiti cijenom jednog koncerta.

Kada će biti poznato tko nastupa?

Najvažnija informacija za stanovnike Omiša bit će konačan popis izvođača i raspored nastupa tijekom tri blagdanska dana. Za sada je potvrđeno pokretanje postupka nabave, njegova procijenjena vrijednost i način ocjenjivanja ponuda, dok izbor organizatora još treba razlikovati od same objave poziva. Nakon zaključenja postupka trebali bi biti poznati detalji koji će omogućiti stvarnu usporedbu planiranog i realiziranog programa.

Omiš je tako pred još jednim prosinačkim glazbenim programom u kojem lokalna zajednica, ugostitelji i posjetitelji imaju zajednički interes za kvalitetno organizirana događanja. Hoće li naglasak biti na većem broju manjih koncerata ili na manjem broju zahtjevnijih nastupa, ovisit će o odabranom programu. Ono što se već zna jest da je Grad prilikom odabira odlučio značajan dio bodova povezati upravo s brojem glazbenih događanja.