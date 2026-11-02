Omiš se sprema za spektakl na četiri kotača: Stižu najbolji drifteri, a jedan vozač lovi povijesni uspjeh

Nakon sezone ispunjene vrhunskim vožnjama, tijesnim duelima i neizvjesnim borbama, Croatian Drift Challenge (CDC) vraća se u Omiš, na stazu na kojoj će se 7. i 8. studenoga 2026. zaključiti sezona 2K26.

Naslovi prvaka odlučeni su na Mičevcu, no završna runda donosi priču koja nadilazi borbu za prvenstvene trofeje. Erik Jankovič u Omiš dolazi s četiri pobjede iz četiri dosadašnje runde International Cupa. Pred njim je posljednji izazov – pokušaj ostvarivanja savršene sezone s pet pobjeda u pet nastupa. Pet od pet ili prvi poraz, i to na posljednjoj stanici prvenstva, pred vozačima koji će sigurno tražiti priliku prekinuti njegov pobjednički niz.

Jankovič je već osigurao naslov, ali iza njega još uvijek traje velika borba za preostala mjesta na postolju. Marko Brdek trenutačno drži drugo mjesto s 332 boda, dok se iza njega vodi iznimno tijesna borba. Bruno Stergar ima 230 bodova, Nikola Ilić 225, a Borna Lolić 217. Razlika između drugog i četvrtog mjesta iznosi svega 13 bodova, što znači da će završna runda u Omišu odlučiti konačan raspored na postolju. Svaka vožnja i svaki tandem mogli bi imati presudnu ulogu u raspletu International Cupa.

Ništa manje zanimljivo neće biti ni u HAKS Kupu. Marko Brdek dolazi kao već okrunjeni prvak Hrvatske, nakon dominantne sezone kojom je osigurao naslov prije završne runde. Međutim, borba za drugo mjesto ostaje otvorena. Borna Lolić trenutačno drži drugo mjesto s 324 boda, dok Bruno Stergar zaostaje 16 bodova s ukupno 308. Omiš će tako odlučiti hoće li Borna zadržati svoju poziciju ili će Stergar uspjeti preokrenuti poredak i završiti sezonu kao viceprvak Hrvatske.

Za vozače je ovo posljednja prilika da sezonu završe na najbolji mogući način, a za publiku prilika da na jednoj stazi vidi završne obračune dvaju prvenstava i rasplet svih preostalih neizvjesnosti.

Program završne runde RD.6 Omiš:

Subota, 7. studenoga 2026. – HAKS Kup

– HAKS Kup Nedjelja, 8. studenoga 2026. – International Cup

Ulaznica je jednodnevna i iznosi 20 €, a kupuje se na ulazu. Djeca do 10 godina imaju besplatan ulaz.

Omiš tako ponovno postaje središte domaćeg i međunarodnog driftanja. Naslovi su već dodijeljeni, ali pobjede, postolja i prestiž posljednje runde još su na stolu.

Sezona 2K26 završava tamo gdje se ponovno očekuje ono najbolje od drifta – brzina, kut, preciznost i neizvjesnost do posljednje vožnje.

Vidimo se u Omišu, 7. i 8. studenoga!