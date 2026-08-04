Omiš se prisjeća hrvatskih branitelja: Bogat program obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti

Grad Omiš i Župni ured Omiš pozivaju građane da se pridruže programu obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, koje će se održati u srijedu, 5. kolovoza 2026. godine.

Program započinje u 8 sati u crkvi sv. Mihovila misom za Domovinu. U 9 sati kod Spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata bit će odana počast svim poginulim hrvatskim braniteljima, dok će se u 9.30 sati kod Središnjeg križa na Gradskom groblju Vrisovci položiti vijenci i zapaliti svijeće u spomen na sve poginule za Domovinu.

Svečani dio programa održat će se u večernjim satima na Poljičkom trgu, gdje će s početkom u 21 sat biti upriličen gala koncert u organizaciji Centra za kulturu Omiš.

Na koncertu će nastupiti mezzosopranistica Terezija Kusanović, pijanist Zoran Velić te Ženska klapa Mirabela Centra za kulturu Omiš.

Organizatori pozivaju sve građane i posjetitelje da svojim dolaskom odaju počast hrvatskim braniteljima i zajedno obilježe jedan od najvažnijih državnih blagdana, prisjećajući se svih koji su svojim doprinosom i žrtvom sudjelovali u stvaranju slobodne i neovisne Republike Hrvatske.