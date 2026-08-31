Omiš se oprostio od Drage Lelasa, vatrogasca koji je 60 godina posvetio službi

Brojni građani, prijatelji, obitelj te predstavnici vatrogasne zajednice okupili su se na posljednjem ispraćaju Drage Lelasa, dugogodišnjeg člana i zapovjednika DVD-a Omiš. Lelas je preminuo od posljedica ozljeda zadobivenih u nedavnom požaru na omiškom području.

Od dugogodišnjeg vatrogasca oprostili su se njegovi kolege i prijatelji, prisjećajući se čovjeka koji je čak 60 godina svog života posvetio vatrogastvu.

Drago Lelas svojim je radom, hrabrošću, znanjem i predanošću ostavio dubok trag u DVD-u Omiš, ali i među brojnim generacijama vatrogasaca. Tijekom dugogodišnje karijere bio je zapovjednik, kolega i prijatelj, uvijek spreman pomoći drugima.

Za Lelasa vatrogastvo nije bilo tek dužnost, već način života. Njegove kolege ističu kako će njegov odlazak ostaviti veliku prazninu, ali i kako će uspomena na njegov rad i doprinos DVD-u Omiš i gradu Omišu nastaviti živjeti.

„Drago, hvala ti za svih ovih 60 godina predanosti vatrogastvu. Hvala ti za svaku intervenciju, svaki savjet, svaku pomoć i svako nesebično djelo“, poručili su njegovi vatrogasci.

Brojni okupljeni danas su mu uputili posljednji pozdrav – svom zapovjedniku, kolegi i prijatelju.

Počivao u miru, Drago.