Omiš se oprašta od Ivane, četvrte žrtve požara: "Okrutno si otrgnuta od svih koji su te voljeli"

Omiš se oprašta od svoje sugrađanke Ivane, četvrte žrtve tragičnog požara koji je ostavio duboke posljedice u gradu. Od Ivane su se emotivnim riječima oprostili Župa sv. Mihovila u Omišu i Moto klub Omiški gusari.

Iz Župe sv. Mihovila uputili su poruku njezinoj obitelji i svima koji su je poznavali, uz molitvu za pokoj njezine duše.

„U vjeri u Kristovo uskrsnuće i njegovu pobjedu nad smrću, opraštamo se od naše preminule župljanke Ivane. Molimo Gospodina da joj podari vječni mir i primi je u zagrljaj svoje ljubavi, a njezinoj obitelji udijeli snagu, utjehu i nadu koja izvire iz vjere u život vječni“, poručili su iz Župe.

U trenucima tuge i rastanka podsjetili su i na kršćansku vjeru u vječni život.

„Neka nas u trenucima rastanka ohrabri Kristovo obećanje da smrt nema posljednju riječ, nego da nas čeka život u punini, u Božjoj blizini. Gospodine, podari joj vječni pokoj. I svjetlost vječna neka joj svijetli. Počivala u miru Božjem.“

Objavu su zaključili riječima iz Evanđelja po Ivanu: „Ja sam uskrsnuće i život: tko u mene vjeruje, ako i umre, živjet će.“

„Okrutno si otrgnuta od svoje obitelji i svih koji su te voljeli“

Posebno emotivnu poruku posvetili su joj članovi Moto kluba Omiški gusari.

„Draga naša Ivana, okrutno si otrgnuta iz svoje obitelji, naše zajednice i od svih ljudi koji su te voljeli i poznavali“, započeli su oproštaj.

Podsjetili su na razmjere tragedije koja je pogodila Omiš, ističući da su iza požara ostale rane koje se ne mogu mjeriti samo materijalnom štetom.

„Požar je ostavio nezamislive posljedice, odnio je domove, uspomene i sigurnost, ali neke rane su puno dublje. Nezamislivo bole i ostat će urezane u naša srca dokle god živimo.“

Ivanin odlazak, poručuju, još je jedan bolan podsjetnik na tragediju koja je zauvijek promijenila njihov grad i njegove stanovnike.

„Tvoj odlazak je još jedan bolan podsjetnik na tragediju koja je promijenila naš grad, a i nas same, i ostavila prazninu koju ništa ne može popuniti. Počivaj u miru, draga naša, ostat ćeš uvijek dio nas i dio naše zajednice.“

Obitelji preminule Ivane izrazili su najdublju sućut.

Omiš tako još jednom tuguje nakon tragedije koja je gradu nanijela nenadoknadive gubitke. Iza brojki ostaju ljudi, njihove obitelji, prijatelji i zajednica koja se sada oprašta od još jednog izgubljenog života.