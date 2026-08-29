Omiš se oprašta od Drage Lelasa: Život je posvetio pomaganju drugima, stradao je braneći svoj dom

Grad Omiš oprostio se od svog sugrađanina Drage Lelasa, dugogodišnjeg vatrogasca, dobrovoljnog darivatelja krvi i dobitnika Nagrade Grada Omiša za životno djelo, koji je stradao u požaru.

Lelas je desetljećima bio dio omiškog vatrogastva, a obnašao je i dužnost zapovjednika DVD-a Omiš. U Gradu ističu kako su pomaganje drugima, odgovornost i briga za zajednicu obilježili njegov život.

Njegov humanitarni doprinos nije se zaustavljao na vatrogastvu. Krv je darivao mnogo puta, za što je dobio i priznanje Hrvatskog Crvenog križa, dok mu je Grad Omiš za dugogodišnji doprinos zajednici dodijelio nagradu za životno djelo.

Stradao pokušavajući zaštititi dom i najbliže

Posebno je potresna okolnost njegove smrti. Kako navode iz Grada, Lelas je stradao u požaru pokušavajući zaštititi svoj dom i svoje najbliže.

Od njega se oprostio omiški gradonačelnik Zvonko Močić, izrazivši sućut njegovoj obitelji, prijateljima i kolegama vatrogascima.

– Hvala za svaku intervenciju, za svaku kap darovane krvi, za svaku pruženu ruku i za sve godine u kojima si bio oslonac drugima. Hvala za trag dobrote, hrabrosti i čovječnosti koji ostaje iza tebe – poručio je Močić.

Iz Grada su uputili riječi podrške i ostalima koji su stradali u požaru te se trenutačno nalaze na liječenju, uz želju za što bržim oporavkom i povratkom svojim obiteljima.