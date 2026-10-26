Omiš proglasio Dan žalosti nakon smrti šeste žrtve požara

Nakon vijesti o smrti Grozdane Kovačić, šeste žrtve tragičnog požara u Omišu, gradonačelnik Zvonko Močić uputio je izraze sućuti njezinoj obitelji i najavio proglašenje Dana žalosti na području grada.

Omiš ponovno tuguje. Vijest o smrti Grozdane Kovačić, šeste žrtve tragičnog požara koji je pogodio ovaj dalmatinski grad, potresla je građane, a gradonačelnik dr. Zvonko Močić oglasio se emotivnom porukom na službenoj Facebook stranici Grada Omiša.

„S neizmjernom tugom primio sam vijest o smrti naše sugrađanke, gospođe Grozdane Kovačić, šeste žrtve tragičnog požara koji je duboko ranio naš grad i zauvijek obilježio živote brojnih obitelji“, poručio je gradonačelnik.

Gradonačelnik uputio sućut obitelji preminule

U ime Grada Omiša i osobno ime, Močić je izrazio najiskreniju sućut obitelji Kovačić, rodbini, prijateljima i svima koji su poznavali preminulu.

„Teško je pronaći riječi koje mogu ublažiti bol i pružiti utjehu. Odlazak voljene osobe ostavlja prazninu koju je teško prihvatiti i koju riječi ne mogu ispuniti. Neka vam ljubav vaših najmilijih, blizina dragih ljudi i podrška svih koji s vama dijele tugu budu oslonac i snaga u ovim teškim danima“, napisao je.

U četvrtak Dan žalosti u Omišu

Zbog razmjera tragedije i gubitka šest ljudskih života, Grad Omiš proglasio je četvrtak, 29. listopada 2026. godine, Danom žalosti na području grada.

Kako je istaknuo gradonačelnik, odluka je donesena kao izraz poštovanja prema preminulima, suosjećanja s njihovim obiteljima i zajedničkog pijeteta svih građana.

„Danas Omiš ponovno tuguje. U ovim trenucima boli ostanimo jedni uz druge – tiho, iskreno i ljudski. Pokažimo razumijevanje, pružimo ruku onima kojima je potrebna i sačuvajmo u svojim srcima uspomenu na sve živote koje smo izgubili“, poručio je Močić.

Svoju objavu zaključio je riječima:

„Draga Grozdana, počivala u miru Božjem.“

Podsjetimo, Grozdana Kovačić preminula je u Splitu, čime je broj smrtno stradalih u tragičnom požaru u Omišu porastao na šest.