Grad Omiš pokrenuo je postupak javne nabave za nabavu i postavljanje umjetnog travnjaka na sportskom igralištu. Procijenjena vrijednost zahvata iznosi 66.500 eura bez PDV-a, odnosno 83.125 eura s PDV-om, a rok za dostavu ponuda određen je za 30. studenoga 2026. godine. Riječ je o ulaganju koje se odnosi na uređenje sportske površine, pri čemu je predviđeno trajanje radova tri mjeseca.

Prema podacima objavljenog postupka, predmet nabave definiran je kao nabava i postavljanje umjetne trave na igralište u Omišu. Takvi zahvati obično obuhvaćaju pripremu podloge i postavljanje odgovarajuće sportske površine, no konkretan opseg radova u ovom slučaju potrebno je utvrditi iz troškovnika. U dostupnom sažetku nije navedena precizna adresa igrališta, pa zasad nije moguće pouzdano identificirati objekt na koji se ulaganje odnosi.

Umjetni travnjak omogućuje intenzivnije korištenje igrališta

Umjetna trava sve se češće koristi na sportskim terenima zbog mogućnosti organizacije treninga i utakmica tijekom većeg dijela godine. U odnosu na prirodni travnjak, takva podloga ne zahtijeva redovitu košnju i određene druge postupke održavanja, a u pravilu bolje podnosi intenzivno korištenje. To može biti posebno korisno na igralištima na kojima trenira više sportskih skupina ili se tijekom dana izmjenjuje velik broj korisnika.

Ipak, kvaliteta umjetnog travnjaka ovisi o vrsti podloge, konstrukciji slojeva, sustavu odvodnje i materijalima koji se ugrađuju. Različite sportske namjene zahtijevaju i različita tehnička svojstva, pa nije dovoljno znati samo da se postavlja umjetna trava. Za cjelovitu procjenu projekta važno je utvrditi površinu igrališta, vrstu predviđenog sustava i očekivani vijek njegova korištenja.

Rok za izvođenje radova tri mjeseca

Postupak javne nabave objavljen je u sustavu jednostavne nabave s elektroničkom dostavom ponuda, a kao kriterij odabira navedena je cijena. Ponuditelji svoje ponude mogu dostaviti do 30. studenoga u 13 sati, nakon čega slijedi pregled dokumentacije i donošenje odluke o odabiru.

Prema objavljenim uvjetima, predviđeno trajanje ugovora iznosi tri mjeseca. Međutim, to ne znači da će igralište automatski biti završeno tri mjeseca nakon objave natječaja. Stvarni rok ovisit će o datumu ugovaranja i početku radova, a na izvođenje pojedinih zahvata mogu utjecati i vremenski uvjeti.

Tko će koristiti obnovljeni teren?

Za građane Omiša bit će važno doznati o kojem je igralištu riječ, koliko će se njegova površina povećati ili poboljšati te koje će sportske udruge i klubovi koristiti obnovljeni teren. Jednako je važno pitanje hoće li objekt biti dostupan i građanima izvan organiziranih treninga, osobito djeci i mladima koji nemaju redovite termine u sportskim klubovima.

Iz trenutačno dostupnih podataka takav raspored korištenja nije moguće potvrditi. Sigurno je, međutim, da je Grad za zahvat predvidio više od 66 tisuća eura bez PDV-a i da je pokrenuo postupak izbora izvođača.

Nakon odabira najpovoljnije ponude i objave preciznih tehničkih podataka bit će jasnije koliki će dio igrališta biti uređen te kakvo će poboljšanje donijeti korisnicima.