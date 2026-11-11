Omiš postaje prava kazališna oaza: Stižu poznati glumci, hit predstave i večer besplatnog kazališta

Ljubitelji kazališta i umjetnosti ovog studenoga imaju razloga za veselje! Povodom obilježavanja međunarodne Noći kazališta, Omiš priprema bogat kulturni program koji donosi dvije zanimljive predstave, poznata glumačka imena i likovnu izložbu. Posebno će razveseliti činjenica da je ulaz na jednu od predstava potpuno besplatan.

Omiš će tijekom studenoga postati mjesto susreta kazališne umjetnosti, humora i kreativnosti. U prostoru Ilirskog sjemeništa publiku očekuju dvije predstave koje donose različite kazališne izraze, ali i zajednički cilj – pružiti posjetiteljima nezaboravne kulturne večeri.

Jadranka Đokić i Živko Anočić stižu u Omiš

Program započinje u utorak, 17. studenoga 2026. godine u 19:30 sati, gostovanjem nagrađivane predstave „Vrata do“ popularnog Teatra Exit.

Riječ je o duhovitoj i dinamičnoj predstavi koja kroz svakodnevne situacije, nesporazume i muško-ženske odnose donosi prepoznatljive životne trenutke na kazališne daske.

Glavne uloge tumače poznati glumci Jadranka Đokić i Živko Anočić, predstava je nastala prema tekstu Fabricea Roger-Lacana, a režiju potpisuje Rajko Minković.

Ulaznice su dostupne po promotivnoj cijeni od 10 eura, a moći će se kupiti na ulazu u Ilirsko sjemenište sat vremena prije početka predstave.

Noć kazališta donosi besplatnu predstavu

Kazališni program nastavlja se u subotu, 21. studenoga u 19:30 sati, kada će Omiš obilježiti Noć kazališta 2026.

Tom prigodom publika će moći pogledati hvaljenu monodramu „Priredba“ Kazališta Ritam Igre.

U predstavi nastupa Ivan Baranović, tekst potpisuje pokojni Ilija Zovko, a režiju Mario Kovač.

Organizatori su za ovu posebnu večer pripremili poklon svim ljubiteljima kazališta – ulaz na predstavu potpuno je besplatan!

Nakon predstave i likovna izložba

Kulturni program neće završiti spuštanjem kazališnog zastora.

Odmah nakon predstave „Priredba“, u galeriji AZ bit će upriličeno razgledavanje likovne izložbe „Beside Cetine i mora“, koju predstavlja ULKU „Vlaho Bukovac“.

Posjetitelje očekuje i prigodno druženje, čime će večer dobiti dodatnu umjetničku i društvenu dimenziju.

Sve na jednom mjestu

Obje predstave održat će se u prostoru Ilirskog sjemeništa, Glagoljaška 11, Omiš, gdje se nalaze Kazalište Mali princ i Galerija AZ.

Organizatori pozivaju sve ljubitelje kulture, umjetnosti i dobre zabave da se pridruže programu, podrže kazališnu scenu i uživaju u jesenskim kulturnim događanjima.

Omiš ovoga studenoga ima jednostavnu poruku – vidimo se u kazalištu!