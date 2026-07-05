Omiš ponovno domaćin futsal Lige prvaka: UEFA treći put odabrala Olmissum

Omiš će ove jeseni ponovno biti jedno od središta europskog futsala. UEFA je odlučila da će upravo Olmissum biti domaćin turnira Glavne runde Futsal Lige prvaka, čime se ovaj dalmatinski klub još jednom našao među odabranim organizatorima najprestižnijeg klupskog natjecanja.

Pravo kandidature Omišani su izborili osvajanjem naslova prvaka Hrvatske, a iz sjedišta UEFA-e u Nyonu stigla je potvrda da će, nakon uspješnih organizacija 2021. i 2023. godine, Olmissum i ove godine ugostiti najbolje europske momčadi.

UEFA je pritom prepoznala kvalitetu organizacije, infrastrukturne uvjete i logističke mogućnosti Omiša, koji će ponovno biti domaćin vrhunskog futsal spektakla.

Sportska dvorana Ribnjak tako će u listopadu nekoliko dana biti pozornica europskog futsala, dok će ždrijeb, zakazan za srijedu 8. srpnja u podne, otkriti koje će ugledne europske momčadi stići u Omiš.

Bez obzira na protivnike, ljubitelje futsala očekuje nekoliko dana vrhunskog sporta i još jedan veliki međunarodni događaj u gradu na ušću Cetine.