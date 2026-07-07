Omiš ovog vikenda živi za vaterpolo: Stiže 11. izdanje omiljenog "Šušura"

Vaterpolo klub Omiš organizira 11. Revijalni vaterpolo turnir "Šušur", koji će se održati u petak i subotu, 10. i 11. srpnja 2026. godine, na plivalištu VK Omiš u popodnevnim satima.

Riječ je o turniru koji je nastao iz ideje članova kluba i zaljubljenika u vaterpolo, s ciljem da se ovaj sport približi svima koji možda nikada nisu stavili kapicu na glavu, ali i da se probude uspomene kod bivših članova kluba.

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Nastupit će do osam ekipa

Na ovogodišnjem "Šušuru" očekuje se sudjelovanje šest do osam ekipa, ovisno o broju prijavljenih. Sudjelovati mogu građani i građanke Omiša i Dugog Rata, no ekipe ne smiju imati igrače koji se aktivno bave vaterpolom ili su se tim sportom bavili u posljednjih pet godina.

Turnir će se igrati u dvije skupine, a nakon utakmica po skupinama slijedi završnica i borba za pobjednika.

Osim sportskog i zabavnog karaktera, turnir ima i važnu klupsku svrhu. VK Omiš danas okuplja oko 90 dječaka i djevojčica u dobi od 6 do 18 godina, kroz školu vaterpola, nade, kadete i juniore.

Kako se broj djece iz godine u godinu povećava, rastu i potrebe za opremom poput lopti, kapica i dasaka za plivanje. Zbog toga će se sredstva prikupljati prodajom majica turnira i vaterpolo kluba.

Nakon utakmica slijedi druženje

Raspored utakmica bit će objavljen naknadno, nakon što se definiraju svi detalji turnira. Nakon odigranih susreta planiran je i koncert uz plivalište.

Iz VK Omiš pozivaju sve građane da dođu na plivalište, bilo kao sudionici ili gledatelji, te zajedno uživaju u sportu, druženju i pravom ljetnom omiškom "šušuru".