Grad Omiš objavio je javni poziv za predlaganje programa i projekata javnih potreba koji bi se financirali tijekom 2027. godine. Poziv obuhvaća područja socijalne i zdravstvene skrbi, humanitarne djelatnosti, aktivnosti udruga proisteklih iz Domovinskog rata te druge programe od interesa za opće dobro. Organizacije koje žele ostvariti financijsku potporu moraju pripremiti propisanu dokumentaciju i prijavu predati najkasnije 22. prosinca 2026. u 23:59 sati.

Koji se programi mogu prijaviti

Javni poziv namijenjen je programima i projektima koji odgovaraju područjima javnih potreba navedenima u natječaju. Među njima su aktivnosti povezane sa socijalnom i zdravstvenom skrbi, humanitarnim radom te programima udruga proisteklih iz Domovinskog rata. Predviđena je i mogućnost financiranja drugih aktivnosti od interesa za opće dobro Grada Omiša, uz ispunjavanje propisanih uvjeta.

Za lokalne udruge ovo je prilika da kandidiraju programe kojima žele odgovoriti na konkretne potrebe zajednice. To mogu biti projekti pomoći ranjivim skupinama, programi zdravstvene i socijalne podrške ili druge inicijative koje se uklapaju u definirana područja financiranja. Međutim, sama pripadnost određenom području djelovanja ne znači automatski i prihvatljivost projekta, jer prijavitelji moraju zadovoljiti uvjete iz natječajne dokumentacije.

Prijave isključivo putem interneta

Grad je posebno naglasio da se prijave s propisanom dokumentacijom podnose isključivo elektroničkim putem, kroz sustav SOM natječaji. Korisnici koji ranije nisu koristili sustav moraju se registrirati, dok postojeći korisnici mogu pristupiti svojim računima i pripremiti prijavu. Elektronički obrazac zatvara se u utorak, 22. prosinca, u 23:59 sati, nakon čega prijava više neće biti moguća.

Prijaviteljima se preporučuje da na vrijeme provjere sve obrasce, upute i potrebne priloge kako tehničke poteškoće ne bi utjecale na pravodobnu predaju. Uz javni poziv objavljeni su i kriteriji ocjenjivanja, koji određuju način vrednovanja predloženih programa i projekata. Grad je objavio i podatke za tehničku podršku korisnicima koji imaju problema s registracijom ili ispunjavanjem elektroničke prijave.

Koliko će novca dobiti udruge

Ukupni iznos sredstava koja će biti raspoređena kroz ovaj javni poziv potrebno je utvrditi iz pripadajuće natječajne dokumentacije i financijskih planova Grada Omiša za 2027. godinu. Sama objava poziva ne znači da je svakom prijavitelju zajamčeno financiranje niti da će svaki prijavljeni program biti prihvaćen. Konačna raspodjela sredstava ovisit će o uvjetima poziva, vrednovanju pristiglih prijava i raspoloživim sredstvima.

Za javnost će posebno biti zanimljivo vidjeti koji će programi dobiti potporu i koliko će se novca izdvojiti za pomoć građanima, zdravstvene aktivnosti i humanitarne projekte. Važno će biti i usporediti raspodjelu sredstava s prethodnom godinom kako bi se utvrdilo mijenjaju li se prioriteti gradske socijalne politike. Sve informacije o prijavi i potrebnoj dokumentaciji dostupne su na službenim stranicama Grada Omiša.