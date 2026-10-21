Omiš opet zavijen u tugu: Preminula je učenica 3. razreda, škola se oprostila riječima koje slamaju srce

Tužna vijest o smrti učenice Leone potresla je Omiš. Srednja škola "Jure Kaštelan" Omiš je objavila emotivnu oproštajnu poruku posvećenu učenici 3. d razreda, izražavajući duboku tugu zbog njezina preranog odlaska te iskrenu sućut obitelji i prijateljima.

U dirljivoj objavi škola je istaknula kako je teško pronaći riječi kada se život prekine na samom početku, a dječji snovi i želje ostanu neostvareni.

- Teško je naći riječi kada mladenački snovi ostanu neostvareni, želje neispunjene, a život, tek na svom početku, bude iznenada prekinut. Školski hodnici postaju tiši, a prazna klupa u učionici ostaje nijemi podsjetnik na osmijeh koji će nam nedostajati - stoji u oproštajnoj poruci.

'Draga Leoni, počivaj u miru'

Škola se od svoje učenice oprostila riječima koje svjedoče o boli zbog njezina gubitka.

- S neizmjernom tugom u srcu opraštamo se od naše Leoni, učenice 3. d razreda.

Draga Leoni, počivaj u miru. Mi ćemo te čuvati u svojim mislima, srcima i uspomenama.

Na kraju objave upućena je poruka suosjećanja svima koji su poznavali i voljeli preminulu učenicu.

- Tvojoj obitelji, prijateljima i svima koji su te voljeli izražavamo iskrenu sućut - stoji na Facebooku .