Omiš obilježava Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja: Misa, polaganje vijenaca i svečani koncert

Grad Omiš i Župni ured Omiš objavili su program obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja, koji će se održati u srijedu, 5. kolovoza.

Program započinje u 8 sati misom za Domovinu u crkvi sv. Mihovila.

Sat vremena kasnije, u 9 sati, kod Spomenika poginulim braniteljima Domovinskog rata bit će odana počast hrvatskim braniteljima, dok će u 9.30 sati kod središnjeg križa na Gradskom groblju Vrisovci biti položeni vijenci i zapaljene svijeće u spomen na sve poginule za Domovinu.

Središnji dio večernjeg programa održat će se od 21 sat na Poljičkom trgu, gdje će biti upriličen svečani gala koncert.

Na koncertu će nastupiti mezzosopranistica Terezija Kusanović, pijanist Zoran Velić te Ženska klapa Mirabela Centra za kulturu Omiš.

Organizator večernjeg programa je Centar za kulturu Omiš, a organizatori pozivaju građane da svojim dolaskom odaju počast hrvatskim braniteljima i zajedno obilježe jedan od najvažnijih državnih blagdana.