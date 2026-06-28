Omiš obilježava 35. obljetnicu osnutka Omiške bojne: "Njihova žrtva temelj je naše slobode"

Grad Omiš obilježio je 35. obljetnicu osnutka Omiške bojne, uputivši čestitku svim njezinim pripadnicima uz zahvalu za doprinos u obrani Hrvatske tijekom Domovinskog rata.

U zajedničkoj čestitki gradonačelnika dr. Zvonka Močića, predsjednika Gradskog vijeća Karla Vukasovića i zamjenika gradonačelnika Ivana Pivčevića ističe se kako se obljetnica obilježava sa zahvalnošću i dubokim poštovanjem prema svim pripadnicima postrojbe.

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"Trideset i petu obljetnicu ustrojavanja Omiške bojne obilježavamo sa zahvalnošću i poštovanjem prema svim njezinim pripadnicima koji su dali izniman doprinos u Domovinskom ratu", poručili su.

Posebno su se prisjetili poginulih i umrlih hrvatskih branitelja.

"Nažalost, mnogi danas nisu s nama. Ugradili su svoje živote u temelje domovine, našu slobodu i slobodu budućih generacija. Stoga je danas svečani dan i dan ponosa, ali i dan ispunjen sjećanjem na poginule i umrle omiške vitezove", stoji u čestitki.

Na kraju su zahvalili svim pripadnicima Omiške bojne na njihovoj žrtvi.

"Hvala im na žrtvi i na trajnome podsjećanju na snagu zajedništva hrvatskog naroda", poručili su čelnici Grada Omiša.