Omiš nakon vatrenog pakla treba pomoć: Otvoren račun za stradale, evo gdje možete uplatiti donaciju

Grad Omiš otvorio je poseban račun za prikupljanje donacija i pomoći namijenjenih sanaciji posljedica požara koji je pogodio omiško područje, kao i pomoći stradalima i evakuiranima. Sredstva prikupljena na ovaj način koristit će se za sanaciju posljedica požara, obnovu oštećene infrastrukture te osiguravanje osnovnih potrepština osobama koje su pretrpjele štetu ili su zbog požara morale napustiti svoje domove.

Objavljeni svi podaci za uplatu

Iz Grada Omiša pozvali su sve građane, tvrtke, jedinice lokalne i područne samouprave te ostale koji su u mogućnosti pomoći da svoje donacije uplate na posebno otvoreni račun.

Podaci za uplatu su:

Primatelj: Grad Omiš

Adresa: Trg kralja Tomislava 5, 21310 Omiš

IBAN: HR2224070001830000008

Banka: OTP banka d.d.

Model: HR68

Poziv na broj: 7706-OIB uplatitelja

Kao opis plaćanja potrebno je navesti: "Za sanaciju posljedica požara te obnovu infrastrukture i osiguranje osnovnih potrepština za stradale i evakuirane". Račun za donacije i pomoći otvoren je 13. kolovoza 2026. godine.

Grad zahvalio svima koji žele pomoći

Za dodatne informacije vezane uz uplate donacija i pomoći građani se mogu obratiti Odsjeku za proračun i računovodstvo Grada Omiša na broj telefona 021/755-508. Iz Grada Omiša zahvalili su svim fizičkim i pravnim osobama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugim donatorima na iskazanoj solidarnosti i pomoći stanovnicima pogođenima požarom. U trenucima kada se zbraja šteta i kreće u sanaciju posljedica, svaka pomoć može biti važna za stradale i evakuirane obitelji te obnovu pogođenog područja.