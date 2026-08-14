Omiš na nogama: Kontroliraju se vozila, propuštaju samo stanari i žurne službe

Na prilazima Omišu jutros su uvedene stroge kontrole zbog velikog požara koji je tijekom noći zahvatio područje Lokve Rogoznice i okolice. Već u Žrnovnici policija pregledava vozila i provjerava kamo ljudi idu, a kroz kontrolne točke propuštaju se samo stanari i vozila hitnih službi.

Kod Ine, prije ulaska u Omiš, postavljen je još jedan policijski punkt, a promet prema rotoru je zatvoren za ostale sudionike.

Cijeli Omiš je na nogama. Na ulicama se mogu vidjeti brojni ljudi, među njima i strani turisti, koji stoje uz prometnice i prate situaciju. U gradu se i dalje osjeti snažan miris dima, što dodatno podsjeća na ozbiljnost požara koji je tijekom noći ugrožavao šire područje.

Nadležne službe i dalje su na terenu, a kretanje prema ugroženim područjima ograničeno je kako bi se osigurala sigurnost stanovništva i omogućio nesmetan prolaz interventnim službama.