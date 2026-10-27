Omiš među najboljima u Hrvatskoj! Spremaju se projekti vrijedni gotovo 38 milijuna eura: Evo što će sve dobiti građani

Grad Omiš prvi se put našao među finalistima Izbora za Najbolji grad, i to u kategoriji najvećeg napretka u kvaliteti života. Iako je ovogodišnja titula pripala Otočcu, iz omiške gradske uprave poručuju kako im je već sama nominacija veliko priznanje i potvrda da su mjere usmjerene prema obiteljima, djeci, mladima i umirovljenicima prepoznate i na nacionalnoj razini. Za Dalmaciju Danas otkrili su koliko novca izdvajaju za pojedine programe, koliko građana koristi pogodnosti te koji su veliki projekti pred njima.

Omiš je ove godine prvi put ušao u završnicu prestižnog izbora u kategoriji koja prati napredak gradova prema pokazateljima kvalitete života. U konkurenciji su se, uz Omiš, našli Otočac, Korčula, Ozalj i Trilj. Pobjedu je odnio Otočac, drugo mjesto pripalo je Korčuli, a treće Ozlju.

Iz Grada ističu kako nominaciju doživljavaju kao priznanje za dosadašnji rad, ali i poticaj za nastavak ulaganja.

„Grad Omiš po prvi je put nominiran u jednoj od kategorija ove prestižne titule, i to za priznanje za najveći napredak u kvaliteti života. Izuzetno smo ponosni što se naš trud i želja za održavanjem postojećeg i povećanjem životnog standarda naših sugrađana prepoznao i na nacionalnoj razini“, poručili su za Dalmaciju Danas.

Posebno naglašavaju ulaganja u obitelji, djecu i prometnu povezanost naselja.

„Sama ova nominacija vrijedi kao pobjedničko priznanje, jer nam potvrđuje da idemo u dobrom smjeru i daje nam veliki poticaj da budemo još bolji“, ističu iz Grada.

Besplatan vrtić za 141 dijete, za prijevoz godišnje 1,3 milijuna eura

Među mjerama koje su obilježile proteklo razdoblje posebno se ističe oslobađanje od plaćanja dječjih vrtića za obitelji s troje i više djece. Riječ je o pogodnosti koja se odnosi na kućanstva s najmanje troje djece u sustavu redovnog obrazovanja. U takvim obiteljima djeca koja pohađaju vrtićke i jasličke programe ne plaćaju boravak.

Prema podacima koje smo dobili iz Grada Omiša, ovu mjeru trenutačno koristi 141 dijete, a procijenjeni godišnji trošak iznosi približno 200.000 eura.

„U protekloj godini Grad Omiš uveo je cijeli niz novih mjera koje su značajno doprinijele poboljšanju kvalitete života naših sugrađana“, kažu nam iz gradske uprave.

Jedno od najvažnijih područja ulaganja jest i javni prijevoz, osobito zbog prostorne razvedenosti omiškog područja.

Grad osigurava besplatan prijevoz svim redovitim srednjoškolcima, uključujući učenike koji uz srednju školu pohađaju i programe umjetničkih škola. Redovitim studentima koji studiraju izvan Splita i Makarske omogućena je refundacija troškova autobusnog prijevoza do dva puta godišnje.

Besplatan komunalni prijevoz imaju i umirovljenici, na linijama prijevoznika s kojima Grad ima sklopljene ugovore. Za javni i komunalni prijevoz Grad Omiš godišnje izdvaja oko 1,3 milijuna eura, kroz ugovore s tvrtkom Promet Split i prijevozničkim obrtom Čagalj. U taj iznos uključeni su i troškovi besplatnog prijevoza navedenih skupina građana.

Budući da je 2026. prva godina provedbe novih mjera, iz Grada napominju kako je zasad riječ o projekcijama temeljenima na dostupnim podacima.

Nove autobusne linije povezuju priobalje i zaleđe

U gradskoj upravi posebno ističu uvođenje redovitih dnevnih autobusnih linija između Omiša i Piska, kao i linija koje povezuju Omiš s Naklicama, Tugarima i Dubravom. Njihova važnost, objašnjavaju iz Grada, nije samo prometna. Za stanovnike udaljenijih naselja redovit prijevoz znači jednostavniji odlazak liječniku, u trgovinu, školu ili na posao.

„Na ovaj način povećali smo mobilnost našeg stanovništva odnosno osigurali bolju povezanost s Omišem u kojem se obavljaju zdravstveni pregledi, nabavljaju namirnice, u kojem se obrazuje i radi“, poručuju iz Grada.

Upravo ravnomjerna dostupnost javnih usluga predstavlja jedan od najvećih izazova za lokalnu vlast. Naime, administrativno područje Grada Omiša prostire se na 266 četvornih kilometara i obuhvaća 31 naselje. Zbog toga se potrebe stanovnika priobalja, samog grada i zaleđa mogu znatno razlikovati.

„Najveći izazov je osigurati ujednačen standard u svim naseljima u sastavu našeg Grada, jer to zahtijeva veliki angažman kako ljudskih tako i financijskih resursa“, priznaju iz gradske uprave.

Dodaju kako nastoje da sve mjere budu dostupne što većem broju stanovnika, neovisno o tome u kojem dijelu omiškog područja žive.

Za socijalnu skrb više od 1,3 milijuna eura

Grad Omiš i dalje osigurava različite oblike pomoći, među kojima su jednokratne novčane naknade, pomoć za troškove stanovanja, naknade za novorođenu djecu, potpore obiteljima s blizancima ili troje i više djece te pomoć roditeljima čija djeca nisu uspjela ostvariti upis u predškolske programe.

Nastavljaju se i novčane nagrade te potpore učenicima i studentima, sufinanciranje vrtića drugih osnivača, kao i uskrsnice i božićnice za umirovljenike, korisnike nacionalne naknade za starije osobe te određene skupine njegovatelja.

„Grad Omiš u 2027. godini započet će s provedbom mjere ostvarivanja prava na novčanu naknadu za doseljavanje i ostanak na području Grada Omiša.

Grad Omiš posebno je ponosan na mjeru koju provodi u suradnji s Udrugom roditelja djece i odraslih s posebnim potrebama „Prijatelj“ Omiš, a kojom se sufinancira prijevoz i pratnja djeci s prebivalištem na području Grada Omiša do obrazovnih i rehabilitacijskih ustanova u Splitu. Za ovu mjeru Grad Omiš izdvaja oko 90.000,00 EUR godišnje, dok cijeli program javnih potreba u području socijalne skrbi Grada Omiša za 2026. godinu iznosi nešto više od 1.300.000,00 EUR.

Smatramo jako značajnim naglasiti kako uvođenje novih mjera nije umanjilo ni zaustavilo provođenje postojećih mjera“, ističu iz Grada.

Novi vrtići osnovna škola

Uz socijalne i prometne mjere, u Omišu pripremaju i značajna infrastrukturna ulaganja. Jedan od najvažnijih projekata jest izgradnja nove centralne zgrade Dječjeg vrtića Omiš, čija se vrijednost procjenjuje na 7,5 milijuna eura. Planirana zgrada imat će ukupno deset vrtićkih i jasličkih odjeljenja, prostore za rad stručnih službi te dječji park. Za projekt je već osigurano dva milijuna eura bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Iz Grada navode kako je projekt u fazi pripreme za postupak javne nabave.

Još veći projekt odnosi se na izgradnju nove zgrade Osnovne škole „Josip Pupačić“ u Omišu. Nositelj projekta je Splitsko-dalmatinska županija, a Grad Omiš sudjeluje kao partner. Ukupna vrijednost investicije iznosi 30.508.302,54 eura, od čega je 27.540.889,83 eura osigurano kroz bespovratna sredstva iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Takoiđer, iz gradske uprave nam kažu, uz navedene projekte, nastavljaju i ulaganja u sportsku i komunalnu infrastrukturu, dječja igrališta, šetnice i druge javne prostore.

Unatoč brojnim mjerama i planovima, iz Grada ne skrivaju da je ravnomjeran razvoj velikog i geografski raznolikog područja zahtjevan zadatak. Posebno je važno, poručuju, da stanovnici udaljenijih naselja imaju pristup uslugama i pogodnostima usporedivima s onima koje koriste građani u samom Omišu.

„Sve potrebe naših stanovnika slušamo, analiziramo i nastojimo pronaći odgovarajuća rješenja. Ponekad u tome uspijemo u kratkom roku, a ponekad je potrebno vrijeme. Ono što je najvažnije da naši sugrađani znaju da smo tu za njih i da smo uvijek otvoreni za razgovor“, poručili su za Dalmaciju Danas.

Dalmatinski gradovi među nagrađenima: Zadar, Solin i Split

Iako Omiš ove godine nije osvojio naslov u kategoriji najvećeg napretka u kvaliteti života, nekoliko drugih dalmatinskih gradova ostvarilo je zapažene rezultate u različitim kategorijama izbora.

Zadar je proglašen najboljim Smart Cityjem za 2026. godinu, preuzevši titulu od Dubrovnika. U konkurenciji su bili Krk, Petrinja, Sveta Nedelja, Zagreb i Zaprešić.

U kategoriji najboljeg srednjeg grada za život pobjedu je odnio Rovinj, kojemu je to treća titula nakon uspjeha 2020. i 2021. godine. Drugo mjesto pripalo je Poreču, dok je Solin završio na trećem mjestu.

Zapažen rezultat ostvario je i Split, koji je osvojio treće mjesto u kategoriji najuspješnijih gradova u korištenju europskih sredstava.

Pobjednik te kategorije ponovno je Bjelovar, dok je drugo mjesto drugu godinu zaredom pripalo Đurđevcu. Split je tako, nakon prošlogodišnjeg ulaska u finale, prvi put osvojio priznanje među tri najbolja grada u toj kategoriji.

Za Omiš je ovogodišnji ulazak u završnicu prvi takav rezultat. Hoće li najavljene investicije, nova demografska mjera i nastavak ulaganja u prometnu povezanost donijeti dodatni napredak, pokazat će sljedeće godine. Iz Grada poručuju kako im je najvažnije da se učinci tih ulaganja osjete u svakodnevnom životu stanovnika, od samog Omiša do najudaljenijih naselja njegova zaleđa.