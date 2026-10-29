Omiš je danas zavijen u crno: Ovo su ljudi koji su stradali u požaru, ne smijemo ih zaboraviti

Omiš je danas, u četvrtak 29. listopada, zavijen u crno. Odlukom gradonačelnika Zvonka Močića proglašen je Dan žalosti u spomen na šest osoba koje su izgubile život u katastrofalnom požaru što je 13. kolovoza zahvatio omiško područje.

Tragedija koja je tijekom ljeta pogodila Omiš i okolna mjesta nastavila je odnositi živote i tjednima nakon što je vatra ugašena. Posljednja, šesta žrtva, Grozdana Kovačić, preminula je u nedjelju, 25. listopada, u KBC-u Split od posljedica teških ozljeda.

U požaru su život izgubili Dragana Antešević (1992.), Drago Lelas (1947.), Katica Nikolić (1968.), Ivana Kovačić (1984.), Jozo Kovačić (1956.) i Grozdana Kovačić (1960.). Posebno je potresna sudbina obitelji Kovačić, koja je u tragediji izgubila troje članova.

Zastave na pola koplja, bez zabavnih priredbi

Dan žalosti obilježava se spuštanjem zastava Republike Hrvatske i Grada Omiša na pola koplja na zgradama gradske uprave, mjesnih odbora te gradskih ustanova i trgovačkih društava.

Danas se neće održavati zabavne priredbe, a ugostitelji, organizatori kulturnih i sportskih događanja te ostali gospodarski subjekti pozvani su da svoje aktivnosti prilagode dostojanstvenom obilježavanju Dana žalosti.

Požar koji je ostavio goleme posljedice

Požar je izbio 13. kolovoza na području Lokve Rogoznice, a snažan vjetar ubrzo je proširio vatru duž omiškog priobalja. Zahvatio je područje dugo približno 23 kilometra, a izgorjelo je oko tisuću hektara raslinja.

U požaru je ozlijeđeno oko 40 osoba, uništeni su i oštećeni brojni stambeni i drugi objekti, a materijalna šteta procjenjuje se na milijune eura. Uzrok izbijanja požara još nije utvrđen.

Danas, više od dva mjeseca nakon katastrofe, Omiš se prisjeća šest izgubljenih života. Iza svakog imena ostaju obitelji, prijatelji i zajednica kojoj će nedostajati.

Dan žalosti podsjetnik je na razmjere tragedije koja je trajno obilježila omiško područje, ali i izraz solidarnosti sa svima koji se još suočavaju s njezinim posljedicama.