Omiš će svake godine 13. kolovoza obilježavati Dan sjećanja na katastrofalni požar koji je ovoga ljeta odnio šest ljudskih života i prouzročio višemilijunsku materijalnu štetu. Odluka je donesena na sjednici Gradskog vijeća održanoj u srijedu navečer, na kojoj su usvojeni i kriteriji za isplatu novčane pomoći stradalima te naknade za nastalu štetu.

Obiteljima smrtno stradalih bit će isplaćena jednokratna novčana pomoć u iznosu od 40.000 eura za svaku poginulu osobu, dok će osobe koje su pretrpjele teške zdravstvene posljedice dobiti po 80.000 eura.

Kada je riječ o naknadi materijalne štete, u prvoj fazi isplate obuhvatit će isključivo legalne stambene objekte.

Rasprava o okolnostima katastrofalnog požara trajala je više od dva sata. Gradski vijećnici saslušali su izvješća predstavnika policije, vatrogasaca, civilne zaštite, Hrvatskih autocesta i drugih nadležnih službi, nakon čega su im postavljali pitanja.

Tijekom sjednice iznesen je podatak da se za vrijeme požara na cestama nalazilo čak deset tisuća ljudi. Govorilo se i o razlozima zbog kojih nije aktiviran Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK).

Kako je obrazloženo na sjednici, odluka o neaktiviranju sustava donesena je na temelju procjene situacije na terenu, kako se među ljudima ne bi izazvala dodatna panika.

Močić: „Ljudi su važniji od zidova”

Predsjednik Gradskog vijeća Karlo Vukasović, na čiji je prijedlog 13. kolovoza proglašen Danom sjećanja Grada Omiša, najavio je da će se u kasnijim fazama pristupiti isplatama naknada za uništena vozila, poslovne objekte i ostale opožarene površine.

Prioritet je, istaknuo je, pomoći građanima čiji su stambeni objekti stradali, a koji im služe kao primarno mjesto stanovanja.

Omiški gradonačelnik Zvonko Močić naglasio je kako je tijekom požara učinjeno sve da tragedija ne poprimi još veće razmjere.

„Ljudi su važniji od zidova. Prvo ćemo riješiti teško ozlijeđene i one koji su izgubili svoje najmilije. Nakon toga ide prva faza, stambeni objekti, pa sve ostale štete. To je uglavnom sve procijenjeno. Sredstva su strogo kontrolirana i namjenska”, rekao je Močić.

Dodao je kako je potrebno utvrditi konačne iznose štete, nakon čega će se prema propisanom postupku isplaćivati odgovarajući postotak naknade.

Tijekom sjednice zaključeno je da su službe raspolagale dovoljnom količinom tehnike te da je reakcija na požar bila brza, ali unatoč tome nedovoljna.

Vijećnici su se složili da je u budućnosti potrebno znatno više pozornosti posvetiti preventivnim mjerama, osobito redovitom čišćenju parcela i poticanju sadnje biljnih vrsta koje su manje podložne zapaljenju.

Katastrofalni požar izbio je 13. kolovoza na području Lokve Rogoznice. Nošen snažnim vjetrom, proširio se prema Omišu, Mimicama, Stanićima, Medićima, Nemiri i rubnim dijelovima grada.

Vatrena stihija zahvatila je više od tisuću hektara šume, niskog raslinja, maslinika i drugih poljoprivrednih kultura. Uništene su brojne kuće, poslovni prostori, ugostiteljski objekti i vozila.

Evakuirano je oko dvije tisuće stanovnika i turista, a brojni su ljudi spašavani morskim putem. U gašenju požara sudjelovalo je 300 vatrogasaca iz devet hrvatskih županija.

Jedna osoba poginula je u požaru, dok je još pet osoba od posljedica zadobivenih ozljeda preminulo u bolnicama u Splitu i Zagrebu.

Zbog broja žrtava, razmjera uništenja i dramatičnih okolnosti u kojima se odvijalo spašavanje ljudi, požar na omiškom području ubraja se među najteže u novijoj hrvatskoj povijesti.

Uzrok požara još uvijek nije poznat.