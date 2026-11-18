Jedan od najvećih obrazovnih projekata u Splitsko-dalmatinskoj županiji ulazi u novu fazu. U ponedjeljak, 16. studenoga, objavljen je natječaj za izgradnju nove Osnovne škole Josip Pupačić u Omišu, čija je procijenjena vrijednost građevinskih radova 20.340.976,24 eura bez PDV-a. Riječ je o investiciji koja bi trebala bitno promijeniti uvjete školovanja omiških osnovnoškolaca, osobito zato što postojeća škola već godinama ima problema s nedostatkom prostora i organizacijom nastave u dvije smjene.

Nova školska zgrada planirana je u predjelu Ribnjak, uz državnu cestu D8 na ulazu u Omiš, na području katastarske općine Duće. Prema dokumentaciji javne nabave, ukupna bruto površina školskog kompleksa iznosit će približno 10.205 četvornih metara, pri čemu će sama škola zauzimati oko 8.736, a sportska dvorana dodatnih 1.468 četvornih metara. Investitor je Splitsko-dalmatinska županija, a projekt se provodi u partnerstvu s Gradom Omišem i školom.

Škola za 792 učenika: Stižu suvremene učionice, knjižnica i prostori za cjelodnevni boravak

Prema projektnoj dokumentaciji, nova zgrada predviđena je za 792 učenika u 38 redovnih i dva posebna razredna odjela. Riječ je o kapacitetu usklađenom s projekcijama broja učenika za školsku godinu 2026./2027., dok su u ranijim predstavljanjima projekta spominjane 42 učionice. Osim učioničkog prostora, planirane su knjižnica s čitaonicom, školska kuhinja, blagovaonica, prostori za boravak učenika te ostali prateći sadržaji potrebni za suvremenu organizaciju osnovnoškolskog obrazovanja.

Važnost ulaganja najbolje pokazuju podaci o sadašnjoj školi. U školskoj godini 2022./2023. Osnovnu školu Josip Pupačić pohađalo je 877 učenika raspoređenih u 44 odjela, zbog čega je nastava bila organizirana u dvije smjene. Izgradnjom novog kompleksa žele se stvoriti preduvjeti za jednosmjenski rad i cjelodnevnu školu, što bi učenicima omogućilo kvalitetniji raspored nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, a roditeljima jednostavnije usklađivanje obiteljskih i poslovnih obveza.

Zanimljivo arhitektonsko rješenje: Košarkaško igralište na krovu sportske dvorane

Jedan od najzanimljivijih dijelova projekta odnosi se na sportske sadržaje. Uz novu školsku zgradu planirana je dvodijelna sportska dvorana s dodatnom manjom dvoranom, a zbog ograničene površine građevne čestice projektanti su predvidjeli posebno rješenje: košarkaško igralište smješteno na krovu dvorane. Takav pristup omogućuje bolje iskorištavanje raspoloživog prostora, što je posebno važno u Omišu, gdje su mogućnosti za gradnju velikih javnih sadržaja ograničene konfiguracijom terena i postojećom izgradnjom.

Projekt uključuje i energetsku komponentu. Predviđeno je postavljanje sunčane elektrane s 292 fotonaponska panela, čime bi dio potreba školskog kompleksa za električnom energijom mogao biti pokriven vlastitom proizvodnjom. Nova zgrada imat će četiri etaže i dva atrija, a dokumentacija obuhvaća građevinske, obrtničke i instalaterske radove, opremanje kuhinje, montažu dizala te druge zahvate potrebne za funkcionalnost cijelog kompleksa.

Ukupna investicija 30,5 milijuna eura, najveći dio novca dolazi iz europskih sredstava

Iako najnoviji natječaj obuhvaća radove procijenjene na nešto više od 20,3 milijuna eura bez PDV-a, vrijednost cjelokupnog projekta znatno je veća. Prema službenim podacima Grada Omiša, ukupna vrijednost investicije iznosi 30.508.302,54 eura, od čega je 27.540.889,83 eura osigurano kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Preostali dio financijske konstrukcije osigurava Splitsko-dalmatinska županija.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava svečano je uručen u travnju ove godine u Zagrebu, a nova javna nabava predstavlja sljedeći važan korak prema početku gradnje. Ponude zainteresiranih građevinskih tvrtki zaprimaju se do 22. prosinca 2026. godine u 13 sati, dok je za budući ugovor predviđeno trajanje od 30 mjeseci. Prema aktualnom natječajnom rasporedu, kao očekivani početak navodi se ožujak 2027., no stvarni datum ovisit će o završetku postupka, odabiru izvođača i potpisivanju ugovora.

Ostaje i pitanje parkiranja: Što će biti s prometom oko nove škole?

Jedan od detalja koji zaslužuje posebnu pozornost odnosi se na prometno rješenje oko budućeg školskog kompleksa. Prema projektnoj dokumentaciji, na samoj školskoj parceli nisu predviđena parkirališta, a potrebni javni parkirališni kapaciteti trebali bi biti uređeni prije izdavanja uporabne dozvole. S obzirom na to da se nova škola gradi uz prometno opterećenu državnu cestu D8, važno je pravodobno riješiti i siguran pristup učenika, roditelja, školskih autobusa te ostalih korisnika.

Omiš tako ulazi u razdoblje pripreme realizacije projekta koji će imati dugoročan utjecaj na obrazovanje i svakodnevni život brojnih obitelji. Nova škola trebala bi objediniti kvalitetnije uvjete nastave, sportsku infrastrukturu i suvremene energetske standarde, ali će za njezin uspjeh biti jednako važni poštovanje ugovorenih rokova te rješavanje prometne infrastrukture u okolici.

Natječaj je otvoren, financiranje najvećim dijelom osigurano, a sljedeći ključni korak bit će odabir izvođača radova.