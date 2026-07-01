Omiš dobio novu šetnicu uz more: Na Ribnjaku uređena 651 metar duga dionica

Na predjelu Ribnjak u Omišu završeni su radovi na novoj dužobalnoj šetnici dugoj 651 metar. Riječ je o važnom infrastrukturnom zahvatu kojim Grad Omiš nastavlja uređivati obalni prostor, stvarati sigurnije uvjete za kretanje građana, posjetitelja i turista te dodatno podizati kvalitetu javnih površina uz more. Završetak radova simbolično je obilježen u četvrtak, 25. lipnja, susretom gradonačelnika Omiša dr. Zvonka Močića i načelnika Općine Dugi Rat Tončija Bauka, koji su se rukovali na novouređenoj dionici šetnice. Susret je imao i dodatnu simboliku jer se upravo na tom potezu dodiruju prostori dviju jedinica lokalne samouprave koje posljednjih godina sve veći naglasak stavljaju na uređenje obale, sigurniju mobilnost i kvalitetnije javne sadržaje.

"Ovo je ulaganje u kvalitetu života"

Gradonačelnik Omiša dr. Zvonko Močić istaknuo je kako nova šetnica nije samo infrastrukturni projekt, nego i ulaganje u svakodnevni život građana.

"Sa zadovoljstvom smo obilježili završetak radova na novoj dionici dužobalne šetnice, prostoru namijenjenom našim sugrađanima, posjetiteljima, obiteljima, rekreativcima, sportašima i svima koji žele uživati u ljepotama naše obale, ali i voditi zdraviji i aktivniji način života. Ova šetnica nastavlja se na iznimno kvalitetan zahvat koji je već realizirala Općina Dugi Rat, na čemu još jedanput čestitam načelniku Bauku", izjavio je Močić.

Dodao je kako nova dionica ima širu društvenu vrijednost. "Nova dionica šetnice nije samo infrastrukturni zahvat. Ona je ulaganje u kvalitetu života, promicanje kretanja, druženja i boravka na otvorenom. Želimo potaknuti sve generacije na aktivniji i zdraviji način života, korištenje javnih prostora i uživanje u prirodnim ljepotama koje nas okružuju", poručio je omiški gradonačelnik. Zahvalio je i svima koji su sudjelovali u pripremi i realizaciji projekta, od projektanata i izvođača radova do nadzornih službi, gradskih djelatnika i partnera. "Grad Omiš ovom šetnicom nastavlja graditi identitet grada ugodnog za život svojih građana i privlačnog odredišta za posjetitelje tijekom cijele godine", zaključio je Močić.

Sigurnije kretanje uz more

Projekt je dio šireg uređenja dužobalnih biciklističkih staza i šetnica na području Grada Omiša. Cilj je bolja povezanost obalnih zona, veća dostupnost mora te stvaranje ugodnijih uvjeta za svakodnevno kretanje pješaka i biciklista.

Ribnjak je godinama bio prostor velikog potencijala, ali i područje kojem su bila potrebna suvremenija infrastrukturna rješenja. Novom šetnicom građani i posjetitelji dobili su sigurniji prolaz uz obalu, bolju povezanost sadržaja u tom dijelu grada te kvalitetniji javni prostor koji će se koristiti tijekom cijele godine, posebno u ljetnim mjesecima kada je pritisak na obalni prostor najveći.

"Obala ne poznaje administrativne granice"

Načelnik Općine Dugi Rat Tonči Bauk poručio je kako se nada da će ovaj projekt biti nastavak daljnjeg širenja šetnica na području Grada Omiša.

"Nadam se da će ovo biti nastavak daljnjeg širenja šetnica na području Grada Omiša. Obala ne poznaje administrativne granice na način na koji ih poznaju dokumenti i karte. Ljudi se uz more kreću sigurno, što je i cilj projekata, a ujedno ih izmičemo s glavne prometnice D8", rekao je Bauk.

Naglasio je kako projekt, osim sigurnosti, ima i važnu ulogu u revitalizaciji prostora uz plaže. "Osim sigurnosti, važan aspekt projekta je i revitalizacija područja uz plaže. Nudi razne pogodnosti za zdravi život, pješačenje, trčanje i bicikliranje, a najvažnije je što spaja ljude. Gradnjom dužobalnih šetnica i biciklističkih staza te javnih prostora stvara se nova vrijednost za stanovnike i za goste cijelog područja. Novu vrijednost stvaramo zajedno, a suradnja susjednih sredina važna je za realizaciju društvenih projekata", izjavio je Bauk.

Ulaganja u javnu i turističku infrastrukturu

Otvorenje nove šetnice još je jedan korak u kontinuiranom ulaganju Grada Omiša u javnu, komunalnu i turističku infrastrukturu. Uređenje obalnog pojasa ima posebnu važnost jer je riječ o prostoru koji izravno utječe na kvalitetu života građana, ali i na ukupni dojam destinacije kod posjetitelja. U istom dijelu grada posljednjih se godina odvijaju i dodatna ulaganja u turističku infrastrukturu. U neposrednoj blizini nove šetnice nalazi se kamp Almissa, kojim upravlja Rudan Hotels & Camps. Ondje se provodi investicijski ciklus usmjeren na podizanje kvalitete smještaja, uređenje novih sadržaja te razvoj obiteljske, sportske i rekreacijske ponude.

Iz Rudan Hotels & Campsa istaknuli su kako je u kampu Almissa nedavno završena važna faza ulaganja u modernizaciju smještajnih kapaciteta, uređenje dodatnih sadržaja i hortikulturu, s ciljem podizanja standarda kompleksa i jačanja ponude omiške rivijere. Prema njihovim najavama, razvoj kampa Almissa predstavlja početak šireg investicijskog ciklusa na ovom području, koji bi se trebao nastaviti obnovom i modernizacijom turističkog naselja Sagitta. Na tom se prostoru u idućem razdoblju planira investicija vrijedna između četiri i pet milijuna eura, dok bi ukupna ulaganja Rudan Hotels & Campsa u omišku rivijeru, nakon dovršetka planiranih faza, trebala dosegnuti gotovo 20 milijuna eura.

Nakon ispunjenja prostorno-planskih i imovinsko-pravnih preduvjeta, u razdoblju od tri do pet godina planira se i podizanje kampa Almissa na razinu pet zvjezdica.

Omiš nastavlja uređivati obalni prostor

Budući razvoj naslanjat će se i na obalnu infrastrukturu prema Lokvi Rogoznici, čime se dodatno zaokružuje šira slika ulaganja u kvalitetniji, povezaniji i sadržajniji turistički prostor omiške rivijere. Nova dužobalna šetnica na Ribnjaku tako ne predstavlja samo infrastrukturni zahvat, nego i dio šire slike razvoja Omiša kao grada koji svoje prirodne prednosti sve snažnije povezuje s uređenim javnim prostorom, sigurnijom mobilnošću i kvalitetnijom turističkom ponudom.

Građani i posjetitelji dobili su novi prostor za šetnju, rekreaciju i boravak uz more, a Omiš još jedan uređeni obalni potez koji će imati važnu ulogu u svakodnevnom životu grada.