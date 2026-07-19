Omiljeno lice emisije 'Dobro jutro, Hrvatska' osvojio zlato u Omišu

U večeri muškog finala Festivala dalmatinskih klapa u Omišu, Dubrovčani su izveli autorsku skladbu 'Put Lepanta gredu brodi', koju je Vicko Dragojević uglazbio na stihove Pjera Mirića. Također su oduševili izvedbom napjeva 'Kod ovako divne noći' koji je Dragojević i aranžirao. Ova pobjeda dodatno je učvrstila status klape Kaše kao jedne od najuspješnijih u povijesti festivala.Prema službenim podacima FDK Omiš, klapa Kaše u Omišu do sada ima 13 natjecateljskih nagrada u muškom finalu i Večerima novih skladbi.

Iza uspjeha klape Kaše usko je vezan i umjetnički rad Vicka Dragojevića. Iako je gledateljima HRT-a dobro poznat po reporterskim javljanjima s juga Hrvatske i vođenju emisije 'Dobro jutro, Hrvatska', Dragojevićev glazbeni angažman redovito rezultira stručnim priznanjima.

Klapu je osnovao 2007. godine, a u jednom ranijem intervjuu za tportal, objašnjavajući kako balansira zahtjevan televizijski posao i glazbu. 'Čitav svoj radni vijek nastojim uskladiti ova dva svijeta i dosad je to jako dobro funkcioniralo. Nadam se da će tako i ostati'.