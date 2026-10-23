Omiljena liječnica iz Ploča odlazi u mirovinu nakon gotovo 40 godina: Iza nje ostaje 1.800 pacijenata i životna priča koja dira u srce

Gotovo četiri desetljeća posvetila je zdravlju svojih sugrađana, a sada se oprašta od ordinacije u kojoj su se izmjenjivale generacije pacijenata. Dr. med. Gracija Bustruc, dugogodišnja liječnica obiteljske medicine u Domu zdravlja Ploče, odlazi u zasluženu mirovinu. Iza nje ostaju brojne životne priče, zahvalni pacijenti i snažna poruka mladim liječnicima. Kako piše Portal Rogotin, liječnica Gracija Bustruc nakon gotovo 40 godina rada završava svoju profesionalnu karijeru. U njezinoj ordinaciji trenutačno je registrirano gotovo 1.800 pacijenata s područja Ploča i okolice, a među njima su i oni čije zdravlje prati od najranijih dana života. U razgovoru za Portal Rogotin osvrnula se na svoj životni put, izazove s kojima se susretala, promjene u zdravstvenom sustavu i ono što joj je tijekom svih godina bilo najvažnije – čovjeka koji sjedi s druge strane liječničkog stola.

Od djevojčice sa sela do liječnice koju cijene generacije

Put do liječničkog poziva nije joj bio jednostavan. Odrasla je u obitelji s petero djece, a tijekom školovanja suočavala se s financijskim i drugim preprekama. Premda je postizala odlične rezultate, nije uspjela dobiti stipendiju, no od svoje životne želje nije odustala. Ljubav prema medicini razvila je još u djetinjstvu, kada je zbog zdravstvenih problema često boravila u bolnicama i ambulantama.

Upravo je tada prepoznala koliko zdravstvenim djelatnicima znači kada uspiju pomoći pacijentu. Ni nakon završetka studija nije bilo lako. Na početak neplaćenog staža čekala je gotovo dvije godine, a priliku je naposljetku dobila u Splitu.

Unatoč svim preprekama, ostvarila je svoj san i postala liječnica.

"Pacijenti nisu samo brojevi"

Govoreći o promjenama u medicini, Bustruc je upozorila na sve izraženiju administraciju i tehnologiju koje, prema njezinu mišljenju, sve više određuju svakodnevicu liječnika. Posebno je naglasila da se liječnički posao ne može svesti na dokumentaciju, statistiku i ispunjavanje zahtjeva zdravstvenog sustava.

Za nju je tijekom cijele karijere najvažniji bio neposredan odnos s pacijentom, razgovor i razumijevanje njegovih problema. Mladim liječnicima poručila je da nikada ne zaborave kako iza svakog zdravstvenog kartona stoji stvarna osoba kojoj je potrebna pomoć. Istaknula je i da liječnici nerijetko imaju mnogo širu ulogu od same dijagnostike i liječenja jer pacijentima često postaju osobe od povjerenja, savjetnici i podrška u najtežim životnim trenucima.

Zahvalila medicinskim sestrama i otkrila planove za mirovinu

Posebnu zahvalu uputila je medicinskim sestrama s kojima je radila tijekom desetljeća. Naglasila je kako se njihov doprinos često nedovoljno prepoznaje, iako upravo one predstavljaju jednu od najvažnijih karika u svakodnevnom funkcioniranju ordinacije. Umirovljenje će joj, priznaje, donijeti i određenu prazninu jer će joj nedostajati pacijenti i posao kojem je posvetila najveći dio života. Ipak, pred njom je novo životno poglavlje. Više vremena namjerava posvetiti prirodi, planinarenju, čitanju, putovanjima i druženju. Na kraju je zahvalila pacijentima na dugogodišnjem povjerenju te ih pozvala da nastave brinuti o svojem zdravlju uz pomoć mlađih liječnika.

Iako odlazi u mirovinu, poručila je da će i dalje biti spremna pomoći ljudima koji joj se obrate. Nakon gotovo četiri desetljeća u ordinaciji, dr. Gracija Bustruc tako zatvara jedno veliko profesionalno poglavlje, ostavljajući iza sebe nasljeđe koje se ne mjeri samo godinama rada i brojem pacijenata, nego i povjerenjem koje je gradila tijekom cijele karijere.

Cijeli razgovor s dr. Gracijom Bustruc pročitajte na Portalu Rogotin.