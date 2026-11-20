Izrazito promjenjivo vrijeme nastavilo se tijekom petka. Ipak, dan su obilježile velike razlike, kako u temperaturnom, tako u oborinskom smislu.

Prema podacima automatskih meteoroloških postaja, najhladnije je danas bilo na Dinari, na Sinjalu, gdje se temperatura spustila na svega 0,1 °C, dok su se večeras ondje mjerila 1,9 °C. S druge strane, najviša dnevna temperatura izmjerena je u Starom Gradu na Hvaru, čak 21,8 °C, a slijede Hvar s 21,7 °C, Gruda s 21,4 °C te Metković s 21,0 °C. U večernjim satima najtoplije je bilo u Rogoznici sa 17,9 °C.

Najviše kiše tijekom dana palo je na području Trilja, gdje je postaja Bila Glavica izmjerila 28,8 litara po četvornom metru. Slijede Martinovići u Župi dubrovačkoj s 19,3 litre, Lovreć s 18,4 litre te Golubić kod Knina sa 17,5 litara. Najveći jednosatni intenzitet oborina u trenutku očitanja zabilježen je na postaji Starigrad – Jaz Škiljića, gdje je u posljednjih sat vremena palo 2,5 litara kiše po četvornom metru.

Kako smo već ranije pisali, jako grmljavinsko nevrijeme s tučom sredinom dana i u ranim popodnevnim satima zahvatilo je dijelove Zamosorja i omiškog zaleđa, drniškog područja, Svilaje... Tuča na autocesti dovela je do višestrukih prometnih nesreća, a debljina sloja leda ponegdje je bila preko 5 centimetara.

Glavnina nestabilnosti navečer se preselila nad južnu Dalmaciju.

Vrlo jako nevrijeme kasno navečer pogodilo je šire dubrovačko područje i Konavle. Prvo je jedan grmljavinski sustav između 19 i 21 sat donio pljuskove, ponegdje i jaču tuču, potom je novi sustav stigao s područja Pelješca i krenuo ravno prema Dubrovniku i okolici. Radar DHMZ-a detektirao je kumulonimbuse visoke do 10 kilometara.

Vrijeme će u subotu biti povoljnije, iako lokalno uz mogućnost pljuska. Ipak veći dio dana bit će pretežno sunčan bez značajnog vjetra. Novo jugo i oblaci stižu već u nedjelju, a popodne i navečer na moru će biti vrlo jakih udara juga.

Sljedeći tjedna očekuje nas postupno hladnije.