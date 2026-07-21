Olujno nevrijeme poharalo BiH: Grom usmrtio više od 30 ovaca, vjetar nosio krovove

Snažno nevrijeme koje je u utorak zahvatilo Bosnu i Hercegovinu prouzročilo je veliku štetu na više područja zemlje. Jedan od najtežih događaja zabilježen je na području Kupresa, gdje je grom usmrtio više od 30 ovaca.

Prema dostupnim informacijama, grom je oko 13 sati pogodio stado na planini Hrbina kod Kupresa. Stradalo je između 30 i 35 ovaca, a fotografije uginulih životinja ubrzo su se proširile društvenim mrežama. Ozlijeđenih osoba nije bilo.

Meteorolozi su još ranije upozoravali na mogućnost iznimno opasnog vremena. Europski laboratorij za prognozu oluja (ESTOFEX) izdao je za dio Balkana najviše, treće upozorenje zbog mogućnosti snažnog olujnog vjetra, tuče i intenzivnih grmljavinskih nevremena.

Superćelijska oluja i poplavljene ulice

Najizraženije nevrijeme zabilježeno je u Hercegovini. Iznad Ljubuškog i Čitluka razvila se superćelijska oluja praćena obilnom kišom, grmljavinom i jakim vjetrom, a nevrijeme je zahvatilo i područje Čapljine.

U Počitelju su snažni udari vjetra rušili stabla na magistralnu cestu M-17, zbog čega su na teren morali izaći vatrogasci.

Tuča je pogodila i Grude, gdje je u svega nekoliko minuta prekrila dvorišta i prometnice te nanijela štetu poljoprivrednim kulturama.

Obilne oborine izazvale su probleme i u Sarajevu, gdje su poplavljene pojedine gradske ulice. Snažno nevrijeme zahvatilo je i Bugojno te Donji Vakuf u središnjoj Bosni. Ondje su oštećeni usjevi, voćnjaci i vrtovi, a jak vjetar oštetio je i krovove pojedinih objekata.