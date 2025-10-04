Olujna bura rušila stabla: Vatrogasci imali više od 20 intervencija u županiji, planuo automobil u Splitu

Olujna bura koja je u petak i subotu pogodila Dalmaciju, s udarima i do 108 km/h izmjerenim na postaji Split Marjan, prouzročila je niz vatrogasnih intervencija diljem Splitsko-dalmatinske županije. Vatrogasci su od ranog jutra uklanjali srušena stabla i grane, gasili požare, ispumpavali vodu iz brodica te intervenirali u prometnim nesrećama.

Split: Stabla padala na vozila i prometnice

U 06:51 sati u Teslinoj ulici stablo je palo na vozilo. Na intervenciju su izašla četiri vatrogasca s dva vozila iz Javne vatrogasne postrojbe (JVP) Split, koji su uklonili prepreku. U 07:44 sati na Šetalištu Marina Tartaglie vatrogasci JVP-a Split, četiri vatrogasca s dva vozila, uklanjali su stabla koja su pala na prometnicu.

Oko 11:08 sati pripadnici JVP-a Split, šest vatrogasaca s jednim vozilom, odradili su planiranu vježbu u Osnovnoj školi Meje. U 12:00 sati izbio je požar vozila u Klarinoj ulici. Na teren je izašlo šest vatrogasaca s jednim vozilom iz JVP-a Split, koji su požar uspješno ugasili.

U 13:16 sati vatrogasci JVP-a Split, tri čovjeka s jednim vozilom, izašli su na križanje Puta Plokita i Hercegovačke gdje su uklanjali oboreno stablo i grane.

Dan je zaključen intervencijom u 20:33 sati, kada su u KBC-u Firule dva vatrogasca s jednim vozilom iz JVP-a Split skidala prsten s ruke pacijenta.

DVD Split i DVD Žrnovnica u akciji

U 07:30 sati u ulici Privor, dva vatrogasca DVD-a Žrnovnica s jednim vozilom, uklonili su granu koja je pala na prometnicu. U 07:52 sati stablo je palo na cestu u Nazorovoj ulici. Na intervenciju je izašao jedan vatrogasac s jednim vozilom iz DVD-a Split, uz pomoć još dvojice kolega, te su uklonili prepreku.

Oko 08:15 sati u ulici Glavička stablo je palo na kuću. Na teren su izišla četiri vatrogasca s dva vozila iz DVD-a Žrnovnica i sanirali opasnost.

Nekoliko minuta kasnije, u 08:55 sati, u Kavanjinovoj ulici stablo lovora palo je na vozilo. Na mjesto događaja izašla su tri vatrogasca s jednim vozilom iz DVD-a Split, koji su uklonili stablo.

Intervencije diljem županije

U 07:37 sati u mjestu Svib (Jasenak) gorio je dimnjak. Na intervenciju su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom iz DVD-a Lovreć, koji su ugasili požar. Oko 08:59 sati u Tučepima je planuo stup za prijenos električne energije. Požar su gasila tri vatrogasca s jednim vozilom iz DVD-a Tučepi.

U 09:00 sati u Supetru je došlo do prometne nesreće. Na teren su izišla četiri vatrogasca s dva vozila iz DVD-a Supetar, koji su sanirali posljedice. U 09:50 sati u Trogiru je bilo potrebno ispumpati vodu iz brodice u lučici. Intervenirala su tri vatrogasca s jednim vozilom iz JVP-a Trogir.

U 09:52 sati u Sumartinu je grana pala na prometnicu. Na teren je izišao jedan vatrogasac s jednim vozilom iz DVD-a Selca. Oko 10:20 sati u Baškoj Vodi prijetila je opasnost od pada reklame na prolaznike. Opasnost su uklonila dva vatrogasca s jednim vozilom iz DVD-a Baška Voda.

U 10:41 sati u Makarskoj je na prometnicu pao bor. Intervenirala su dva vatrogasca s jednim vozilom iz JVP-a Makarska. U 12:40 sati u Dujmovači je stablo palo na ogradu. Na teren su izašla tri vatrogasca s jednim vozilom iz DVD-a Vranjic.

U 18:46 sati u Sinju je gorjela livada. Požar su gasila dva vatrogasca s jednim vozilom iz JVP-a Sinj.

U 21:14 sati u Makarskoj je izbio požar spremnika za otpad. Na teren su izišla tri vatrogasca s jednim vozilom iz JVP-a Makarska, koji su požar ugasili.