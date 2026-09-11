OLUJA NADOMAK SPLITA Grmljavinski sustav stigao do Kaštela, stiže nagla promjena vremena

Grmljavinske nestabilnosti tijekom jutra zahvatile su dijelove srednjega Jadrana, upravo se tu nalazi fronta koja dijeli područje gdje puše jugo od preostaloga gdje je zapuhala tramontana. Prema podacima Crometeo mreže postaja do 8:00 sati u dijelovima sjeverne i srednje Dalmacije pale su veće količine oborina, ponegdje i preko 30 l po metru kvadratnom.

Oko 8:00 sati ujutro grmljavinski sustav stigao je do Kaštelanskoga zaljeva pa se olujna linija nalazi pred samim Splitom. Dok su južnije od Splita temperature zraka jutros još iznimno visoke za dio godine, sjevernije i zapadnije počeo je postupni pad temperature zraka.

U nastavku prijepodneva očekuje se vrlo nestabilno vrijeme, a uz kišu mogući su i izraženiji grmljavinski pljuskovi s kojima u kratko vrijeme može pasti lokalno i preko 30 l oborine.

Umjereno do jako jugo postupno će zamijeniti tramontana, a u večernjim satima i slaba da umjerena bura.

Vrijeme će se postupno stabilizirati što će biti u uvod u suh i znatno ugodniji vikend u kojem će bura nešto ojačati tijekom nedjelje.